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Kris Kristofferson - Kristofferson (8718469532568) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Kris Kristofferson - Kristofferson (8718469532568) виниловая пластинка

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Kris Kristofferson - Kristofferson (8718469532568) виниловая пластинка - фото 1
Kris Kristofferson - Kristofferson (8718469532568) виниловая пластинка - фото 2
Kris Kristofferson - Kristofferson (8718469532568) виниловая пластинка - фото 3
Kris Kristofferson - Kristofferson (8718469532568) виниловая пластинка - фото 4
Kris Kristofferson - Kristofferson (8718469532568) виниловая пластинка - фото 5
Kris Kristofferson - Kristofferson (8718469532568) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Kris Kristofferson
Альбом (сингл)
Kristofferson
Жанр
Кантри
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kris Kristofferson - Kristofferson (8718469532568) виниловая пластинка - фото 1
  • Kris Kristofferson - Kristofferson (8718469532568) виниловая пластинка - фото 2
  • Kris Kristofferson - Kristofferson (8718469532568) виниловая пластинка - фото 3
  • Kris Kristofferson - Kristofferson (8718469532568) виниловая пластинка - фото 4
  • Kris Kristofferson - Kristofferson (8718469532568) виниловая пластинка - фото 5
  • Kris Kristofferson - Kristofferson (8718469532568) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715957
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Kris Kristofferson - Kristofferson (8718469532568) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469532568]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Kris Kristofferson
Альбом (сингл)
Kristofferson
Жанр
Кантри
Трек-лист
Blame It On The Stones, To Beat The Devil, Me And Bobby McGee, The Best Of All Possible Worlds, Help Me Make It Through The Night, The Law Is For Protection Of The People, Casey's Last Ride, Just The Other Side Of Nowhere, Darby's Castle, For The Good Times, Duvalier's Dream, Sunday Mornin' Comin' Down
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kris Kristofferson - Kristofferson (8718469532568) виниловая пластинка

«Kristofferson» — альбом Криса Кристофферсона, выпущенный в 2013 году. В альбом вошли следующие треки: «Blame It On The Stones», «Me And Bobby Mcgee», «Darby's Castle», «For The Good Times» и другие. Альбом представляет собой высококачественный кантри-альбом.

Отзывы о товаре Kris Kristofferson - Kristofferson (8718469532568) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469532568]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Kris Kristofferson
Альбом (сингл)
Kristofferson
Жанр
Кантри
Трек-лист
Blame It On The Stones, To Beat The Devil, Me And Bobby McGee, The Best Of All Possible Worlds, Help Me Make It Through The Night, The Law Is For Protection Of The People, Casey's Last Ride, Just The Other Side Of Nowhere, Darby's Castle, For The Good Times, Duvalier's Dream, Sunday Mornin' Comin' Down
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
«Kristofferson» — альбом Криса Кристофферсона, выпущенный в 2013 году. В альбом вошли следующие треки: «Blame It On The Stones», «Me And Bobby Mcgee», «Darby's Castle», «For The Good Times» и другие. Альбом представляет собой высококачественный кантри-альбом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kris Kristofferson - Kristofferson (8718469532568) виниловая пластинка - стоимость товара 3390 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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