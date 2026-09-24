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Rainer Bruninghaus - Freigeweht (Analogue) (0602458923704) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Rainer Bruninghaus - Freigeweht (Analogue) (0602458923704) виниловая пластинка

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Rainer Bruninghaus - Freigeweht (Analogue) (0602458923704) виниловая пластинка - фото 1
Rainer Bruninghaus - Freigeweht (Analogue) (0602458923704) виниловая пластинка - фото 2
Rainer Bruninghaus - Freigeweht (Analogue) (0602458923704) виниловая пластинка - фото 3
Rainer Bruninghaus - Freigeweht (Analogue) (0602458923704) виниловая пластинка - фото 4
Rainer Bruninghaus - Freigeweht (Analogue) (0602458923704) виниловая пластинка - фото 5
Rainer Bruninghaus - Freigeweht (Analogue) (0602458923704) виниловая пластинка - фото 6
Rainer Bruninghaus - Freigeweht (Analogue) (0602458923704) виниловая пластинка - фото 7
Rainer Bruninghaus - Freigeweht (Analogue) (0602458923704) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rainer Bruninghaus
Альбом (сингл)
Freigeweht
Жанр
Fusion
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rainer Bruninghaus - Freigeweht (Analogue) (0602458923704) виниловая пластинка - фото 1
  • Rainer Bruninghaus - Freigeweht (Analogue) (0602458923704) виниловая пластинка - фото 2
  • Rainer Bruninghaus - Freigeweht (Analogue) (0602458923704) виниловая пластинка - фото 3
  • Rainer Bruninghaus - Freigeweht (Analogue) (0602458923704) виниловая пластинка - фото 4
  • Rainer Bruninghaus - Freigeweht (Analogue) (0602458923704) виниловая пластинка - фото 5
  • Rainer Bruninghaus - Freigeweht (Analogue) (0602458923704) виниловая пластинка - фото 6
  • Rainer Bruninghaus - Freigeweht (Analogue) (0602458923704) виниловая пластинка - фото 7
  • Rainer Bruninghaus - Freigeweht (Analogue) (0602458923704) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 710 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715715
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Загружаем...
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Rainer Bruninghaus - Freigeweht (Analogue) (0602458923704) виниловая пластинка
5 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602458923704]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rainer Bruninghaus
Альбом (сингл)
Freigeweht
Жанр
Fusion
Трек-лист
Stufen, Spielraum, Radspuren, Die Fl?sse Hinauf, T?uschung der Luft, Freigeweht
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Luminessence
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rainer Bruninghaus - Freigeweht (Analogue) (0602458923704) виниловая пластинка

Альбом, впервые выпущенный в 1981 году и ставший дебютным альбомом легендарного клавишника группы Эберхарда Вебера Colours, а позднее группы Яна Гарбарека, Freigeweht представил Райнера Брюнингхауза как самобытного и самобытного скульптора звука, которому аккомпанировали ветераны ECM Кенни Уилер на флюгельгорне, барабанщик Йон Кристенсен и гобоист Бриньяр Хофф. В рецензии на альбом, опубликованной в год его выхода, немецкая ежедневная газета Frankfurter Allgemeine Zeitung проследила влияние Райнера и его минималистичные замыслы до Стива Райха, назвав Брюнингхауза «самым изобретательным музыкантом, применяющим минималистичное искусство в джазе. Хотя он не использует минималистичное искусство как идеологию или замену ритм-секции, а скорее в игриво-конструктивном ключе, как элемент, способный к изменениям». Йон Кристенсен добавляет бескомпромиссную мощь лирическим темам Бреннингхауса, которые выразительно раскрываются благодаря созерцательным интонациям Уиллера и Хоффа. 180-граммовая пластинка. Входит в новую аудиофильскую виниловую серию ECM: Luminessence!

Отзывы о товаре Rainer Bruninghaus - Freigeweht (Analogue) (0602458923704) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602458923704]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rainer Bruninghaus
Альбом (сингл)
Freigeweht
Жанр
Fusion
Трек-лист
Stufen, Spielraum, Radspuren, Die Fl?sse Hinauf, T?uschung der Luft, Freigeweht
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Luminessence
Страна производитель
США
Описание
Альбом, впервые выпущенный в 1981 году и ставший дебютным альбомом легендарного клавишника группы Эберхарда Вебера Colours, а позднее группы Яна Гарбарека, Freigeweht представил Райнера Брюнингхауза как самобытного и самобытного скульптора звука, которому аккомпанировали ветераны ECM Кенни Уилер на флюгельгорне, барабанщик Йон Кристенсен и гобоист Бриньяр Хофф. В рецензии на альбом, опубликованной в год его выхода, немецкая ежедневная газета Frankfurter Allgemeine Zeitung проследила влияние Райнера и его минималистичные замыслы до Стива Райха, назвав Брюнингхауза «самым изобретательным музыкантом, применяющим минималистичное искусство в джазе. Хотя он не использует минималистичное искусство как идеологию или замену ритм-секции, а скорее в игриво-конструктивном ключе, как элемент, способный к изменениям». Йон Кристенсен добавляет бескомпромиссную мощь лирическим темам Бреннингхауса, которые выразительно раскрываются благодаря созерцательным интонациям Уиллера и Хоффа. 180-граммовая пластинка. Входит в новую аудиофильскую виниловую серию ECM: Luminessence!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rainer Bruninghaus - Freigeweht (Analogue) (0602458923704) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5710 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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