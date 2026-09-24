Top.Mail.Ru
Miles Davis - Cookin' (Analogue) (0753088709432) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Miles Davis - Cookin' (Analogue) (0753088709432) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Miles Davis - Cookin&#039; (Analogue) (0753088709432) виниловая пластинка - фото 1
Miles Davis - Cookin&#039; (Analogue) (0753088709432) виниловая пластинка - фото 2
Miles Davis - Cookin&#039; (Analogue) (0753088709432) виниловая пластинка - фото 3
Miles Davis - Cookin&#039; (Analogue) (0753088709432) виниловая пластинка - фото 4
Miles Davis - Cookin&#039; (Analogue) (0753088709432) виниловая пластинка - фото 5
Miles Davis - Cookin&#039; (Analogue) (0753088709432) виниловая пластинка - фото 6
Miles Davis - Cookin&#039; (Analogue) (0753088709432) виниловая пластинка - фото 7
Miles Davis - Cookin&#039; (Analogue) (0753088709432) виниловая пластинка - фото 8
Miles Davis - Cookin&#039; (Analogue) (0753088709432) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Cookin'
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Miles Davis - Cookin&#039; (Analogue) (0753088709432) виниловая пластинка - фото 1
  • Miles Davis - Cookin&#039; (Analogue) (0753088709432) виниловая пластинка - фото 2
  • Miles Davis - Cookin&#039; (Analogue) (0753088709432) виниловая пластинка - фото 3
  • Miles Davis - Cookin&#039; (Analogue) (0753088709432) виниловая пластинка - фото 4
  • Miles Davis - Cookin&#039; (Analogue) (0753088709432) виниловая пластинка - фото 5
  • Miles Davis - Cookin&#039; (Analogue) (0753088709432) виниловая пластинка - фото 6
  • Miles Davis - Cookin&#039; (Analogue) (0753088709432) виниловая пластинка - фото 7
  • Miles Davis - Cookin&#039; (Analogue) (0753088709432) виниловая пластинка - фото 8
  • Miles Davis - Cookin&#039; (Analogue) (0753088709432) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 980 руб. 
Начислим 218 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715586
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Miles Davis - Cookin' (Analogue) (0753088709432) виниловая пластинка
6 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088709432]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Cookin'
Жанр
Jazz
Трек-лист
Airegin, Tune Up, Just Squeeze Me, Blues by Five, My Funny Valentine
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Prestige Mono Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Miles Davis - Cookin' (Analogue) (0753088709432) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Airegin, Tune Up, Just Squeeze Me, Blues by Five, My Funny Valentine



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Miles Davis - Cookin' (Analogue) (0753088709432) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088709432]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Cookin'
Жанр
Jazz
Трек-лист
Airegin, Tune Up, Just Squeeze Me, Blues by Five, My Funny Valentine
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Prestige Mono Series
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Airegin, Tune Up, Just Squeeze Me, Blues by Five, My Funny Valentine


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Miles Davis - Cookin' (Analogue) (0753088709432) виниловая пластинка - по цене 6980 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...