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Holly Cole - Temptation (Audiophile Edition) (0753088048012) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Holly Cole - Temptation (Audiophile Edition) (0753088048012) виниловая пластинка

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Holly Cole - Temptation (Audiophile Edition) (0753088048012) виниловая пластинка - фото 1
Holly Cole - Temptation (Audiophile Edition) (0753088048012) виниловая пластинка - фото 2
Holly Cole - Temptation (Audiophile Edition) (0753088048012) виниловая пластинка - фото 3
Holly Cole - Temptation (Audiophile Edition) (0753088048012) виниловая пластинка - фото 4
Holly Cole - Temptation (Audiophile Edition) (0753088048012) виниловая пластинка - фото 5
Holly Cole - Temptation (Audiophile Edition) (0753088048012) виниловая пластинка - фото 6
Holly Cole - Temptation (Audiophile Edition) (0753088048012) виниловая пластинка - фото 7
Holly Cole - Temptation (Audiophile Edition) (0753088048012) виниловая пластинка - фото 8
Holly Cole - Temptation (Audiophile Edition) (0753088048012) виниловая пластинка - фото 9
Holly Cole - Temptation (Audiophile Edition) (0753088048012) виниловая пластинка - фото 10
Holly Cole - Temptation (Audiophile Edition) (0753088048012) виниловая пластинка - фото 11
Holly Cole - Temptation (Audiophile Edition) (0753088048012) виниловая пластинка - фото 12
Holly Cole - Temptation (Audiophile Edition) (0753088048012) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Holly Cole
Альбом (сингл)
TEMPTATION
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Holly Cole - Temptation (Audiophile Edition) (0753088048012) виниловая пластинка - фото 1
  • Holly Cole - Temptation (Audiophile Edition) (0753088048012) виниловая пластинка - фото 2
  • Holly Cole - Temptation (Audiophile Edition) (0753088048012) виниловая пластинка - фото 3
  • Holly Cole - Temptation (Audiophile Edition) (0753088048012) виниловая пластинка - фото 4
  • Holly Cole - Temptation (Audiophile Edition) (0753088048012) виниловая пластинка - фото 5
  • Holly Cole - Temptation (Audiophile Edition) (0753088048012) виниловая пластинка - фото 6
  • Holly Cole - Temptation (Audiophile Edition) (0753088048012) виниловая пластинка - фото 7
  • Holly Cole - Temptation (Audiophile Edition) (0753088048012) виниловая пластинка - фото 8
  • Holly Cole - Temptation (Audiophile Edition) (0753088048012) виниловая пластинка - фото 9
  • Holly Cole - Temptation (Audiophile Edition) (0753088048012) виниловая пластинка - фото 10
  • Holly Cole - Temptation (Audiophile Edition) (0753088048012) виниловая пластинка - фото 11
  • Holly Cole - Temptation (Audiophile Edition) (0753088048012) виниловая пластинка - фото 12
  • Holly Cole - Temptation (Audiophile Edition) (0753088048012) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715577
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Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088048012]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Holly Cole
Альбом (сингл)
TEMPTATION
Жанр
Jazz
Трек-лист
Take Me Home, Train Song, Jersey Girl, Temptation, Falling Down, Invitation To The Blues, Cinny's Waltz, Frank's Theme, Little Boy Blue, I Don't Wanna Grow Up, Tango Til They're Sore, (Looking For) The Heart Of Saturday Night, Soldiers Things, I Want You, Good Old World Waltz, The Briar And The Rose (Bonus Track), Shiver Me Timbers (Bonus Track), Last Rose Of Summer (Bonus Track)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Holly Cole - Temptation (Audiophile Edition) (0753088048012) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Take Me Home, Train Song, Jersey Girl, Temptation, Falling Down, Invitation To The Blues, Cinny's Waltz, Frank's Theme, Little Boy Blue, I Don't Wanna Grow Up, Tango Til They're Sore, (Looking For) The Heart Of Saturday Night, Soldiers Things, I Want You, Good Old World Waltz, The Briar And The Rose (Bonus Track), Shiver Me Timbers (Bonus Track), Last Rose Of Summer (Bonus Track)

Отзывы о товаре Holly Cole - Temptation (Audiophile Edition) (0753088048012) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088048012]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Holly Cole
Альбом (сингл)
TEMPTATION
Жанр
Jazz
Трек-лист
Take Me Home, Train Song, Jersey Girl, Temptation, Falling Down, Invitation To The Blues, Cinny's Waltz, Frank's Theme, Little Boy Blue, I Don't Wanna Grow Up, Tango Til They're Sore, (Looking For) The Heart Of Saturday Night, Soldiers Things, I Want You, Good Old World Waltz, The Briar And The Rose (Bonus Track), Shiver Me Timbers (Bonus Track), Last Rose Of Summer (Bonus Track)
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Take Me Home, Train Song, Jersey Girl, Temptation, Falling Down, Invitation To The Blues, Cinny's Waltz, Frank's Theme, Little Boy Blue, I Don't Wanna Grow Up, Tango Til They're Sore, (Looking For) The Heart Of Saturday Night, Soldiers Things, I Want You, Good Old World Waltz, The Briar And The Rose (Bonus Track), Shiver Me Timbers (Bonus Track), Last Rose Of Summer (Bonus Track)
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