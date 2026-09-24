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Count Basie - Basie Jam (Analogue) (0753088015519) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Count Basie - Basie Jam (Analogue) (0753088015519) виниловая пластинка

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Count Basie - Basie Jam (Analogue) (0753088015519) виниловая пластинка - фото 1
Count Basie - Basie Jam (Analogue) (0753088015519) виниловая пластинка - фото 2
Count Basie - Basie Jam (Analogue) (0753088015519) виниловая пластинка - фото 3
Count Basie - Basie Jam (Analogue) (0753088015519) виниловая пластинка - фото 4
Count Basie - Basie Jam (Analogue) (0753088015519) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Count Basie
Альбом (сингл)
Basie Jam
Жанр
Swing
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Count Basie - Basie Jam (Analogue) (0753088015519) виниловая пластинка - фото 1
  • Count Basie - Basie Jam (Analogue) (0753088015519) виниловая пластинка - фото 2
  • Count Basie - Basie Jam (Analogue) (0753088015519) виниловая пластинка - фото 3
  • Count Basie - Basie Jam (Analogue) (0753088015519) виниловая пластинка - фото 4
  • Count Basie - Basie Jam (Analogue) (0753088015519) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 980 руб. 
Начислим 218 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715575
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Count Basie - Basie Jam (Analogue) (0753088015519) виниловая пластинка
6 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088015519]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Count Basie
Альбом (сингл)
Basie Jam
Жанр
Swing
Трек-лист
Doubling Blues, Hanging Out, Red Bank Blues, One-Nighter, Freeport Blues
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Pablo Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Count Basie - Basie Jam (Analogue) (0753088015519) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Doubling Blues, Hanging Out, Red Bank Blues, One-Nighter, Freeport Blues



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Count Basie - Basie Jam (Analogue) (0753088015519) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088015519]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Count Basie
Альбом (сингл)
Basie Jam
Жанр
Swing
Трек-лист
Doubling Blues, Hanging Out, Red Bank Blues, One-Nighter, Freeport Blues
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Pablo Series
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Doubling Blues, Hanging Out, Red Bank Blues, One-Nighter, Freeport Blues


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Count Basie - Basie Jam (Analogue) (0753088015519) виниловая пластинка - стоимость товара 6980 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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