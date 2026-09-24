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Joan Baez - Recently (Analogue) (0753088011214) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Joan Baez - Recently (Analogue) (0753088011214) виниловая пластинка

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Joan Baez - Recently (Analogue) (0753088011214) виниловая пластинка - фото 1
Joan Baez - Recently (Analogue) (0753088011214) виниловая пластинка - фото 2
Joan Baez - Recently (Analogue) (0753088011214) виниловая пластинка - фото 3
Joan Baez - Recently (Analogue) (0753088011214) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Joan Baez
Альбом (сингл)
Recently
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joan Baez - Recently (Analogue) (0753088011214) виниловая пластинка - фото 1
  • Joan Baez - Recently (Analogue) (0753088011214) виниловая пластинка - фото 2
  • Joan Baez - Recently (Analogue) (0753088011214) виниловая пластинка - фото 3
  • Joan Baez - Recently (Analogue) (0753088011214) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 980 руб. 
Начислим 218 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715574
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Joan Baez - Recently (Analogue) (0753088011214) виниловая пластинка
6 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088011214]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Joan Baez
Альбом (сингл)
Recently
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Brothers In Arms, Recently, Asimbonanga, The Moon Is A Harsh Mistress, James & The Gang, Let Us Break Bread Together/Freedom, MLK, Do Right Woman, Do Right Man, Biko
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joan Baez - Recently (Analogue) (0753088011214) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Brothers In Arms, Recently, Asimbonanga, The Moon Is A Harsh Mistress, James & The Gang, Let Us Break Bread Together/Freedom, MLK, Do Right Woman, Do Right Man, Biko

Отзывы о товаре Joan Baez - Recently (Analogue) (0753088011214) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088011214]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Joan Baez
Альбом (сингл)
Recently
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Brothers In Arms, Recently, Asimbonanga, The Moon Is A Harsh Mistress, James & The Gang, Let Us Break Bread Together/Freedom, MLK, Do Right Woman, Do Right Man, Biko
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Brothers In Arms, Recently, Asimbonanga, The Moon Is A Harsh Mistress, James & The Gang, Let Us Break Bread Together/Freedom, MLK, Do Right Woman, Do Right Man, Biko
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Joan Baez - Recently (Analogue) (0753088011214) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 6980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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