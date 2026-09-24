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Slint - Tweez (0036172113811) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Slint - Tweez (0036172113811) виниловая пластинка

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Slint - Tweez (0036172113811) виниловая пластинка - фото 1
Slint - Tweez (0036172113811) виниловая пластинка - фото 2
Slint - Tweez (0036172113811) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Slint
Альбом (сингл)
Tweez
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Slint - Tweez (0036172113811) виниловая пластинка - фото 1
  • Slint - Tweez (0036172113811) виниловая пластинка - фото 2
  • Slint - Tweez (0036172113811) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715517
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Slint - Tweez (0036172113811) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Touch And Go
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Touch And Go
Barcode
[0036172113811]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Slint
Альбом (сингл)
Tweez
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Ron, Nan Ding, Carol, Kent, Charlotte, Darlene, Warren, Pat, Rhoda
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Slint - Tweez (0036172113811) виниловая пластинка

Слинт - культовая пост-рок группа, чей дебютный альбом "Tweez" по праву считается одним из основополагающих в жанре. Спустя 40 лет с момента оригинального релиза, этот классический альбом был тщательно перевыпущен на виниле. Темное, атмосферное звучание Slint, а также великолепное оформление делают покупку виниловой пластинки "Tweez" настоящей находкой для поклонников этой легендарной группы и любителей истинно андеграундной музыки.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Slint - Tweez (0036172113811) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Touch And Go
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Touch And Go
Barcode
[0036172113811]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Slint
Альбом (сингл)
Tweez
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Ron, Nan Ding, Carol, Kent, Charlotte, Darlene, Warren, Pat, Rhoda
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Слинт - культовая пост-рок группа, чей дебютный альбом "Tweez" по праву считается одним из основополагающих в жанре. Спустя 40 лет с момента оригинального релиза, этот классический альбом был тщательно перевыпущен на виниле. Темное, атмосферное звучание Slint, а также великолепное оформление делают покупку виниловой пластинки "Tweez" настоящей находкой для поклонников этой легендарной группы и любителей истинно андеграундной музыки.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Slint - Tweez (0036172113811) виниловая пластинка - стоимость товара 3970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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