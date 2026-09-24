Owl City - Coco Moon (0810096653253) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Owl City
Альбом (сингл)
Coco Moon
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 980 руб.
В наличии
Код товара: 715471
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Характеристики
Бренд
Sky Harbor Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sky Harbor Records
Barcode
[0810096653253]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Owl City
Альбом (сингл)
Coco Moon
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Adam, Check Please, Under The Circus Lights, Kelly Time, Field Notes, Sons Of Thunder, The Tornado, Vitamin Sea, Dinosaur Park, Learn How To Surf, The Meadow Lark, My Muse
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Owl City - Coco Moon (0810096653253) виниловая пластинка
С общими продажами альбомов, превысившими три миллиона, продажами синглов по всему миру, превысившими 20 миллионов, и бриллиантовым сертификатом за монументальный хит «Fireflies», Owl City выпустил долгожданный новый альбом «Coco Moon»: невероятно изобретательное собрание работ, раскрывающее его глубокую преданность странной магии творчества.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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Бренд
Sky Harbor Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sky Harbor Records
Barcode
[0810096653253]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Owl City
Альбом (сингл)
Coco Moon
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Adam, Check Please, Under The Circus Lights, Kelly Time, Field Notes, Sons Of Thunder, The Tornado, Vitamin Sea, Dinosaur Park, Learn How To Surf, The Meadow Lark, My Muse
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
С общими продажами альбомов, превысившими три миллиона, продажами синглов по всему миру, превысившими 20 миллионов, и бриллиантовым сертификатом за монументальный хит «Fireflies», Owl City выпустил долгожданный новый альбом «Coco Moon»: невероятно изобретательное собрание работ, раскрывающее его глубокую преданность странной магии творчества.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Owl City - Coco Moon (0810096653253) виниловая пластинка - стоимость товара 6980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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