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Dot Hacker - Inhibition (coloured) (0711574899890) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Dot Hacker - Inhibition (coloured) (0711574899890) виниловая пластинка

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Dot Hacker - Inhibition (coloured) (0711574899890) виниловая пластинка - фото 1
Dot Hacker - Inhibition (coloured) (0711574899890) виниловая пластинка - фото 2
Dot Hacker - Inhibition (coloured) (0711574899890) виниловая пластинка - фото 3
Dot Hacker - Inhibition (coloured) (0711574899890) виниловая пластинка - фото 4
Dot Hacker - Inhibition (coloured) (0711574899890) виниловая пластинка - фото 5
Dot Hacker - Inhibition (coloured) (0711574899890) виниловая пластинка - фото 6
Dot Hacker - Inhibition (coloured) (0711574899890) виниловая пластинка - фото 7
Dot Hacker - Inhibition (coloured) (0711574899890) виниловая пластинка - фото 8
Dot Hacker - Inhibition (coloured) (0711574899890) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Dot Hacker
Альбом (сингл)
Inhibition
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dot Hacker - Inhibition (coloured) (0711574899890) виниловая пластинка - фото 1
  • Dot Hacker - Inhibition (coloured) (0711574899890) виниловая пластинка - фото 2
  • Dot Hacker - Inhibition (coloured) (0711574899890) виниловая пластинка - фото 3
  • Dot Hacker - Inhibition (coloured) (0711574899890) виниловая пластинка - фото 4
  • Dot Hacker - Inhibition (coloured) (0711574899890) виниловая пластинка - фото 5
  • Dot Hacker - Inhibition (coloured) (0711574899890) виниловая пластинка - фото 6
  • Dot Hacker - Inhibition (coloured) (0711574899890) виниловая пластинка - фото 7
  • Dot Hacker - Inhibition (coloured) (0711574899890) виниловая пластинка - фото 8
  • Dot Hacker - Inhibition (coloured) (0711574899890) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715373
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Dot Hacker - Inhibition (coloured) (0711574899890) виниловая пластинка
4 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574899890]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Dot Hacker
Альбом (сингл)
Inhibition
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Order/Disorder, Idleidolidyl, Eye Opener, Discotheque, Leaving, The Earth Beneath, Inhibition, The Wit Of The Staircase, Quotes, Puncture
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dot Hacker - Inhibition (coloured) (0711574899890) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Order/Disorder, Idleidolidyl, Eye Opener, Discotheque, Leaving, The Earth Beneath, Inhibition, The Wit Of The Staircase, Quotes, Puncture

Отзывы о товаре Dot Hacker - Inhibition (coloured) (0711574899890) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574899890]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Dot Hacker
Альбом (сингл)
Inhibition
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Order/Disorder, Idleidolidyl, Eye Opener, Discotheque, Leaving, The Earth Beneath, Inhibition, The Wit Of The Staircase, Quotes, Puncture
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Order/Disorder, Idleidolidyl, Eye Opener, Discotheque, Leaving, The Earth Beneath, Inhibition, The Wit Of The Staircase, Quotes, Puncture
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dot Hacker - Inhibition (coloured) (0711574899890) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4310 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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