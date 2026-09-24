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Digitalism - Idealism Forever (coloured) (4251804180764) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Digitalism - Idealism Forever (coloured) (4251804180764) виниловая пластинка

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Digitalism - Idealism Forever (coloured) (4251804180764) виниловая пластинка - фото 1
Digitalism - Idealism Forever (coloured) (4251804180764) виниловая пластинка - фото 2
Digitalism - Idealism Forever (coloured) (4251804180764) виниловая пластинка - фото 3
Digitalism - Idealism Forever (coloured) (4251804180764) виниловая пластинка - фото 4
Digitalism - Idealism Forever (coloured) (4251804180764) виниловая пластинка - фото 5
Digitalism - Idealism Forever (coloured) (4251804180764) виниловая пластинка - фото 6
Digitalism - Idealism Forever (coloured) (4251804180764) виниловая пластинка - фото 7
Digitalism - Idealism Forever (coloured) (4251804180764) виниловая пластинка - фото 8
Digitalism - Idealism Forever (coloured) (4251804180764) виниловая пластинка - фото 9
Digitalism - Idealism Forever (coloured) (4251804180764) виниловая пластинка - фото 10
Digitalism - Idealism Forever (coloured) (4251804180764) виниловая пластинка - фото 11
Digitalism - Idealism Forever (coloured) (4251804180764) виниловая пластинка - фото 12
Digitalism - Idealism Forever (coloured) (4251804180764) виниловая пластинка - фото 13
Digitalism - Idealism Forever (coloured) (4251804180764) виниловая пластинка - фото 14
Digitalism - Idealism Forever (coloured) (4251804180764) виниловая пластинка - фото 15
Digitalism - Idealism Forever (coloured) (4251804180764) виниловая пластинка - фото 16
Digitalism - Idealism Forever (coloured) (4251804180764) виниловая пластинка - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Digitalism
Альбом (сингл)
Idealism Forever
Жанр
House
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный, зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Digitalism - Idealism Forever (coloured) (4251804180764) виниловая пластинка - фото 1
  • Digitalism - Idealism Forever (coloured) (4251804180764) виниловая пластинка - фото 2
  • Digitalism - Idealism Forever (coloured) (4251804180764) виниловая пластинка - фото 3
  • Digitalism - Idealism Forever (coloured) (4251804180764) виниловая пластинка - фото 4
  • Digitalism - Idealism Forever (coloured) (4251804180764) виниловая пластинка - фото 5
  • Digitalism - Idealism Forever (coloured) (4251804180764) виниловая пластинка - фото 6
  • Digitalism - Idealism Forever (coloured) (4251804180764) виниловая пластинка - фото 7
  • Digitalism - Idealism Forever (coloured) (4251804180764) виниловая пластинка - фото 8
  • Digitalism - Idealism Forever (coloured) (4251804180764) виниловая пластинка - фото 9
  • Digitalism - Idealism Forever (coloured) (4251804180764) виниловая пластинка - фото 10
  • Digitalism - Idealism Forever (coloured) (4251804180764) виниловая пластинка - фото 11
  • Digitalism - Idealism Forever (coloured) (4251804180764) виниловая пластинка - фото 12
  • Digitalism - Idealism Forever (coloured) (4251804180764) виниловая пластинка - фото 13
  • Digitalism - Idealism Forever (coloured) (4251804180764) виниловая пластинка - фото 14
  • Digitalism - Idealism Forever (coloured) (4251804180764) виниловая пластинка - фото 15
  • Digitalism - Idealism Forever (coloured) (4251804180764) виниловая пластинка - фото 16
  • Digitalism - Idealism Forever (coloured) (4251804180764) виниловая пластинка - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 710 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715326
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Загружаем...
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Digitalism - Idealism Forever (coloured) (4251804180764) виниловая пластинка
5 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Magnetism
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Magnetism
Barcode
[4251804180764]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Digitalism
Альбом (сингл)
Idealism Forever
Жанр
House
Трек-лист
Magnets, Zdarlight (Original), I Want I Want, Idealistic, Digitlaism in Cairo/Departure from Cairo, Echoes, The Pulse, Moonlight, Anything New, Pogo (Radio Edit), Jupiter Approach/Jupiter Room, Home Zone, Apollo-Gize, Faust, Hot Spot, Kontakt, Maya, Indoor Sunshine
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный, зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Digitalism - Idealism Forever (coloured) (4251804180764) виниловая пластинка

"Idealism Forever" — это ремастированное переиздание определяющего жанр дебютного студийного альбома Digitalism 2007 года. Лимитированное издание, включающее двойной цветной винил, бонус-треки на черном виниле с гравировкой и плакат. По сей день треки с альбома используются в многочисленных играх и рекламных роликах. Их сэмплировали и использовали в новых интерпретациях песен по всему миру. Песни транслировались миллионы раз на разных платформах и никогда не теряли своей привлекательности. Новый аналоговый мастер альбома показывает песни в их лучшем виде, а бонусный материал, изначально записанный во время создания альбома, никогда раньше не был слышен. Ремастированное переиздание в виде набора, включающего двойной цветной винил, черный винил с бонус-треками и гравировкой на второй стороне, плакат.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Digitalism - Idealism Forever (coloured) (4251804180764) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Magnetism
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Magnetism
Barcode
[4251804180764]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Digitalism
Альбом (сингл)
Idealism Forever
Жанр
House
Трек-лист
Magnets, Zdarlight (Original), I Want I Want, Idealistic, Digitlaism in Cairo/Departure from Cairo, Echoes, The Pulse, Moonlight, Anything New, Pogo (Radio Edit), Jupiter Approach/Jupiter Room, Home Zone, Apollo-Gize, Faust, Hot Spot, Kontakt, Maya, Indoor Sunshine
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный, зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Описание
"Idealism Forever" — это ремастированное переиздание определяющего жанр дебютного студийного альбома Digitalism 2007 года. Лимитированное издание, включающее двойной цветной винил, бонус-треки на черном виниле с гравировкой и плакат. По сей день треки с альбома используются в многочисленных играх и рекламных роликах. Их сэмплировали и использовали в новых интерпретациях песен по всему миру. Песни транслировались миллионы раз на разных платформах и никогда не теряли своей привлекательности. Новый аналоговый мастер альбома показывает песни в их лучшем виде, а бонусный материал, изначально записанный во время создания альбома, никогда раньше не был слышен. Ремастированное переиздание в виде набора, включающего двойной цветной винил, черный винил с бонус-треками и гравировкой на второй стороне, плакат.


Теги товара: Limited Edition
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Доставка
Отзывы


Digitalism - Idealism Forever (coloured) (4251804180764) виниловая пластинка - стоимость товара 5710 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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