Top.Mail.Ru
Parov Stelar - Moonlight Love Affair (8086992022086) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Parov Stelar - Moonlight Love Affair (8086992022086) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Parov Stelar - Moonlight Love Affair (8086992022086) виниловая пластинка - фото 1
Parov Stelar - Moonlight Love Affair (8086992022086) виниловая пластинка - фото 2
Parov Stelar - Moonlight Love Affair (8086992022086) виниловая пластинка - фото 3
Parov Stelar - Moonlight Love Affair (8086992022086) виниловая пластинка - фото 4
Parov Stelar - Moonlight Love Affair (8086992022086) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Parov Stelar
Альбом (сингл)
Moonlight Love Affair
Жанр
Swing
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Parov Stelar - Moonlight Love Affair (8086992022086) виниловая пластинка - фото 1
  • Parov Stelar - Moonlight Love Affair (8086992022086) виниловая пластинка - фото 2
  • Parov Stelar - Moonlight Love Affair (8086992022086) виниловая пластинка - фото 3
  • Parov Stelar - Moonlight Love Affair (8086992022086) виниловая пластинка - фото 4
  • Parov Stelar - Moonlight Love Affair (8086992022086) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715278
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Parov Stelar - Moonlight Love Affair (8086992022086) виниловая пластинка
4 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Etage Noir Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Etage Noire
Barcode
[8086992022086]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Parov Stelar
Альбом (сингл)
Moonlight Love Affair
Жанр
Swing
Трек-лист
Fire, Candy Girl, Golden Dawn, Better Believe, Black Bird, Dirty Mariposa, AKH Odessa, Venom, Toy Boy, Toxic Lover, Lights Off, Above The Ground
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Parov Stelar - Moonlight Love Affair (8086992022086) виниловая пластинка

"Moonlight Love Affair" - студийный альбом 2022 года проекта Parov Stelar. Издание на 180-гр черном виниле. Parov Stelar - псевдоним музыканта Маркуса Фюредера, основателя одноимённого музыкального проекта из австрийского города Линц. Особенность музыки проекта состоит в разнообразном соединении джаза, хауса, IDM и даунтемпо. Маркус Фюредер является основателем музыкального жанра электро-свинг.

Отзывы о товаре Parov Stelar - Moonlight Love Affair (8086992022086) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Etage Noir Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Etage Noire
Barcode
[8086992022086]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Parov Stelar
Альбом (сингл)
Moonlight Love Affair
Жанр
Swing
Трек-лист
Fire, Candy Girl, Golden Dawn, Better Believe, Black Bird, Dirty Mariposa, AKH Odessa, Venom, Toy Boy, Toxic Lover, Lights Off, Above The Ground
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
"Moonlight Love Affair" - студийный альбом 2022 года проекта Parov Stelar. Издание на 180-гр черном виниле. Parov Stelar - псевдоним музыканта Маркуса Фюредера, основателя одноимённого музыкального проекта из австрийского города Линц. Особенность музыки проекта состоит в разнообразном соединении джаза, хауса, IDM и даунтемпо. Маркус Фюредер является основателем музыкального жанра электро-свинг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Parov Stelar - Moonlight Love Affair (8086992022086) виниловая пластинка - по цене 4310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...