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Primal Fear - Code Red (coloured) (4251981704302) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Primal Fear - Code Red (coloured) (4251981704302) виниловая пластинка

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Primal Fear - Code Red (coloured) (4251981704302) виниловая пластинка - фото 1
Primal Fear - Code Red (coloured) (4251981704302) виниловая пластинка - фото 2
Primal Fear - Code Red (coloured) (4251981704302) виниловая пластинка - фото 3
Primal Fear - Code Red (coloured) (4251981704302) виниловая пластинка - фото 4
Primal Fear - Code Red (coloured) (4251981704302) виниловая пластинка - фото 5
Primal Fear - Code Red (coloured) (4251981704302) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Primal Fear
Альбом (сингл)
Code Red
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Primal Fear - Code Red (coloured) (4251981704302) виниловая пластинка - фото 1
  • Primal Fear - Code Red (coloured) (4251981704302) виниловая пластинка - фото 2
  • Primal Fear - Code Red (coloured) (4251981704302) виниловая пластинка - фото 3
  • Primal Fear - Code Red (coloured) (4251981704302) виниловая пластинка - фото 4
  • Primal Fear - Code Red (coloured) (4251981704302) виниловая пластинка - фото 5
  • Primal Fear - Code Red (coloured) (4251981704302) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715223
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Primal Fear - Code Red (coloured) (4251981704302) виниловая пластинка
5 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Atomic Fire
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Atomic Fire
Barcode
[4251981704302]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Primal Fear
Альбом (сингл)
Code Red
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Another Hero, The Flood, Deep In The Night, Cancel Culture, Play A Song, The World Is On Fire, Their Gods Have Failed, Steelmelter, Raged By Pain, Forever, Fearless, +++ Etching +++
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Primal Fear - Code Red (coloured) (4251981704302) виниловая пластинка

Феникс из пепла - часто упоминаемый мотив в истории культуры. Редко он так хорошо подходит к триумфальному возвращению PRIMAL FEAR, только здесь это стальной орел из пепла. Их новый, 13-й альбом "Code Red" - это возрождение и урок хард-метала в одном лице, живое доказательство целительной силы музыки и братства, стоящего за риффами. И, кстати, немецкие традиционалисты пауэр-метала также выдают новый карьерный рекорд, который даже ставит в тупик сильный "Metal Commando" 2020 года. PRIMAL FEAR - восставшие из мертвых! Спустя три года после первого успеха в Топ-10 с альбомом "Metal Commando" и 25 лет после легендарного дебюта "Primal Fear" вокалист Ральф Шиперс, басист и певец Мат Синнер, тройная гитарная фаланга в составе Тома Науманна, Алекса Бейродта и Магнуса Карлссона, а также барабанщик Михаэль Эре взрывают нас манифестом эпохи, в котором приводят одиннадцать убедительных доказательств того, что пауэр-метал никогда не сойдет на нет. Именно такие защитники, как PRIMAL FEAR, поддерживают это пламя.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Primal Fear - Code Red (coloured) (4251981704302) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Atomic Fire
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Atomic Fire
Barcode
[4251981704302]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Primal Fear
Альбом (сингл)
Code Red
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Another Hero, The Flood, Deep In The Night, Cancel Culture, Play A Song, The World Is On Fire, Their Gods Have Failed, Steelmelter, Raged By Pain, Forever, Fearless, +++ Etching +++
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Феникс из пепла - часто упоминаемый мотив в истории культуры. Редко он так хорошо подходит к триумфальному возвращению PRIMAL FEAR, только здесь это стальной орел из пепла. Их новый, 13-й альбом "Code Red" - это возрождение и урок хард-метала в одном лице, живое доказательство целительной силы музыки и братства, стоящего за риффами. И, кстати, немецкие традиционалисты пауэр-метала также выдают новый карьерный рекорд, который даже ставит в тупик сильный "Metal Commando" 2020 года. PRIMAL FEAR - восставшие из мертвых! Спустя три года после первого успеха в Топ-10 с альбомом "Metal Commando" и 25 лет после легендарного дебюта "Primal Fear" вокалист Ральф Шиперс, басист и певец Мат Синнер, тройная гитарная фаланга в составе Тома Науманна, Алекса Бейродта и Магнуса Карлссона, а также барабанщик Михаэль Эре взрывают нас манифестом эпохи, в котором приводят одиннадцать убедительных доказательств того, что пауэр-метал никогда не сойдет на нет. Именно такие защитники, как PRIMAL FEAR, поддерживают это пламя.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Primal Fear - Code Red (coloured) (4251981704302) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5360 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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