Корпус KingPrice KPCC-MN209 черный
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Характеристики
Описание товара Корпус KingPrice KPCC-MN209 черный
Корпус KINGPRICE представляет собой компактное и функциональное решение для сборки производительных систем в формате Mini-Tower. Созданный с учетом всех современных требований, этот корпус сочетает в себе надежность, стильный дизайн и удобство в использовании. Основной материал корпуса - прочная сталь, что гарантирует долговечность и устойчивость к повреждениям. Черный цвет придаёт устройству элегантный и универсальный вид, который органично впишется в любой интерьер. Несмотря на свой компактный типоразмер Mini-Tower, корпус KINGPRICE обладает отличной вместительностью и продуманной организацией внутреннего пространства. Он оснащен одним встроенным вентилятором на 120 мм для эффективного охлаждения системы, а также поддерживает установку процессорных кулеров высотой до 135 мм и видеокарт длиной до 260 мм. Корпус имеет четыре слота расширения, что позволяет без труда интегрировать дополнительные компоненты. Для хранения данных предусмотрены четыре внутренних отсека для 2,5" накопителей и два для 3,5" устройств, обеспечивая пользователю достаточное количество места для установки всех необходимых устройств. Блок питания располагается в верхней части корпуса, что может способствовать улучшению воздушного потока внутри системы. Вес корпуса составляет всего 2 кг, что делает его удобным для транспортировки и монтажа. Корпус KINGPRICE поддерживает совместимость с материнскими платами форм-факторов mini-ITX и mATX, что делает его универсальным выбором для построения компактных, но мощных компьютеров. Благодаря своим характеристикам, этот компонент от бренда KINGPRICE является отличным выбором для создания надежных и практичных компьютерных сборок.
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