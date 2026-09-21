Корпус Accord Entry ACC-2054B черный без БП
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Характеристики
Описание товара Корпус Accord Entry ACC-2054B черный без БП
Корпус Accord Mini-Tower — это стильное и функциональное решение для сборки вашего собственного компьютера. Его элегантный черный цвет и эффектная RGB-подсветка создают яркое визуальное впечатление, подходящее для современного геймерского или рабочего пространства. Корпус подходит для установки материнских плат форматов mini-ITX и mATX, что делает его универсальным выбором для компактных систем. Изготовленный из прочной стали, корпус Accord обеспечивает надежность и устойчивость. Несмотря на компактные размеры, корпус предлагает все необходимые слоты и отсеки: три слота расширения позволят достроить систему с необходимыми компонентами, а внутренняя компоновка включает по одному отсеку для 2,5-дюймового и 3,5-дюймового накопителей. Максимальная высота процессорного кулера, которую поддерживает корпус, составляет 140 мм, а длина видеокарты может достигать 200 мм — эти параметры позволяют установить большинство современных комплектующих. Блок питания располагается в верхней части корпуса, что может быть удобно для организации кабелей. Корпус Accord Mini-Tower сочетает в себе функциональность и стиль, делая его идеальным выбором для любой компактной сборки, будь то для игр или работы.
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Теги товара: Сталь, Верхнее, Корпус с подсветкой
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