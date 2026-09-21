Миксер Bosch MFQ40302 500Вт бирюзовый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
бирюзовый
Мощность, Вт
500
Импульсный режим
да
Число скоростей
5
Материал чаши
пластик
Количество насадок
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714167
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Характеристики
Бренд
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
бирюзовый
Мощность, Вт
500
Импульсный режим
да
Число скоростей
5
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1.4
Материал чаши
пластик
Количество насадок
4
Насадки
Венчики для взбивания, Для теста
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х22х10
Вес, кг.
1.6
Описание товара Миксер Bosch MFQ40302 500Вт бирюзовый
Ручной миксер; мощность 500 Вт; количество скоростей 5; режим смешивания импульсный, турборежим; кнопка выброса насадок; насадки: венчики для взбивания, для теста.
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Теги товара: 500 вт, с чашей, пластиковые
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Бренд
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
бирюзовый
Мощность, Вт
500
Импульсный режим
да
Число скоростей
5
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1.4
Материал чаши
пластик
Количество насадок
4
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Насадки
Венчики для взбивания, Для теста
Страна производитель
Китай
Ручной миксер; мощность 500 Вт; количество скоростей 5; режим смешивания импульсный, турборежим; кнопка выброса насадок; насадки: венчики для взбивания, для теста.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, профессиональные, с металлической чашей
Теги товара: 500 вт, с чашей, пластиковые
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, профессиональные, с металлической чашей
Теги товара: 500 вт, с чашей, пластиковые
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