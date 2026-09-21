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Смартфон Realme 15T 12/256Gb титан купить с доставкой в Москве
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Смартфон Realme 15T 12/256Gb титан

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Смартфон Realme 15T 12/256Gb титан - фото 1
Смартфон Realme 15T 12/256Gb титан - фото 2
Смартфон Realme 15T 12/256Gb титан - фото 3
Смартфон Realme 15T 12/256Gb титан - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme 15T
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2372x1080
Процессор
MediaTek Dimensity 6400 Max 5G
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Realme 15T 12/256Gb титан - фото 1
  • Смартфон Realme 15T 12/256Gb титан - фото 2
  • Смартфон Realme 15T 12/256Gb титан - фото 3
  • Смартфон Realme 15T 12/256Gb титан - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
19 500 руб.  29 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714134
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Характеристики

Бренд
Realme
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme 15T
Цвет
серый
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2372x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Dimensity 6400 Max 5G
Частота процессора, МГц
2500
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+2
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.3
Поддержка NFC
нет
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
нет
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Realme 15T 12/256Gb титан

Realme 15T 12/256GB Titan - 5G-смартфон с дисплеем до 120 Гц и пиковой яркостью около 4000 нит, что обеспечивает хорошую читаемость даже под прямым солнцем. Крупный аккумулятор порядка 7000 мА·ч и быстрая зарядка до 60 Вт делают модель ориентированной на максимальную автономность.

Для кого и под какие задачи

Смартфон подойдёт пользователям, которые много времени проводят вне дома: частые поездки, навигация, активный мобильный интернет, стриминг. Это удобный вариант для тех, кто совмещает рабочие мессенджеры, почту, офисные приложения и развлечения на одном устройстве и не хочет постоянно думать о зарядке.

Камеры и съёмка

50-Мп основная камера и продвинутая фронтальная камера обеспечивают необходимое качество для повседневной съёмки, селфи и видеозвонков. Алгоритмы ИИ помогают автоматически подстраивать параметры, улучшая цвет и детализацию, что удобно при быстром "точечном" фотографировании.

Батарея и функциональность

Ёмкий аккумулятор около 7000 мА·ч даёт заметно больше времени работы по сравнению с большинством устройств с 5000 мА·ч, а быстрая зарядка до 60 Вт позволяет оперативно пополнить запас энергии. Поддержка 5G, NFC, современных версий Wi-Fi и Bluetooth, а также гибкие настройки энергосбережения realme UI делают смартфон удобным и для активного, и для экономного режима эксплуатации.

Важные нюансы перед покупкой

За счёт увеличенной батареи корпус может быть более массивным и тяжёлым, чем у классических моделей - это стоит учитывать, если важны минимальная толщина и вес. Потенциал 5G и высокой пиковой яркости особенно хорошо раскрывается при наличии покрытия 5G и активном использовании смартфона на улице или в поездках, поэтому при выборе модели полезно ориентироваться на реальные сценарии использования.

Отзывы о товаре Смартфон Realme 15T 12/256Gb титан




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Характеристики
Бренд
Realme
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme 15T
Цвет
серый
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2372x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Dimensity 6400 Max 5G
Частота процессора, МГц
2500
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+2
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.3
Поддержка NFC
нет
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
нет
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Описание

Realme 15T 12/256GB Titan - 5G-смартфон с дисплеем до 120 Гц и пиковой яркостью около 4000 нит, что обеспечивает хорошую читаемость даже под прямым солнцем. Крупный аккумулятор порядка 7000 мА·ч и быстрая зарядка до 60 Вт делают модель ориентированной на максимальную автономность.

Для кого и под какие задачи

Смартфон подойдёт пользователям, которые много времени проводят вне дома: частые поездки, навигация, активный мобильный интернет, стриминг. Это удобный вариант для тех, кто совмещает рабочие мессенджеры, почту, офисные приложения и развлечения на одном устройстве и не хочет постоянно думать о зарядке.

Камеры и съёмка

50-Мп основная камера и продвинутая фронтальная камера обеспечивают необходимое качество для повседневной съёмки, селфи и видеозвонков. Алгоритмы ИИ помогают автоматически подстраивать параметры, улучшая цвет и детализацию, что удобно при быстром "точечном" фотографировании.

Батарея и функциональность

Ёмкий аккумулятор около 7000 мА·ч даёт заметно больше времени работы по сравнению с большинством устройств с 5000 мА·ч, а быстрая зарядка до 60 Вт позволяет оперативно пополнить запас энергии. Поддержка 5G, NFC, современных версий Wi-Fi и Bluetooth, а также гибкие настройки энергосбережения realme UI делают смартфон удобным и для активного, и для экономного режима эксплуатации.

Важные нюансы перед покупкой

За счёт увеличенной батареи корпус может быть более массивным и тяжёлым, чем у классических моделей - это стоит учитывать, если важны минимальная толщина и вес. Потенциал 5G и высокой пиковой яркости особенно хорошо раскрывается при наличии покрытия 5G и активном использовании смартфона на улице или в поездках, поэтому при выборе модели полезно ориентироваться на реальные сценарии использования.

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