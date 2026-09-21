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Док-станция Ugreen CM888 (35998) купить с доставкой в Москве
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Док-станция Ugreen CM888 (35998)

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Док-станция Ugreen CM888 (35998) - фото 1
Док-станция Ugreen CM888 (35998) - фото 2
Док-станция Ugreen CM888 (35998) - фото 3
Док-станция Ugreen CM888 (35998) - фото 4
Док-станция Ugreen CM888 (35998) - фото 5
Док-станция Ugreen CM888 (35998) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Док-станция Ugreen CM888 (35998) - фото 1
  • Док-станция Ugreen CM888 (35998) - фото 2
  • Док-станция Ugreen CM888 (35998) - фото 3
  • Док-станция Ugreen CM888 (35998) - фото 4
  • Док-станция Ugreen CM888 (35998) - фото 5
  • Док-станция Ugreen CM888 (35998) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713969
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Совместимость
устройства на Windows, Macbook
Разъем HDMI
есть
Размеры в упаковке, см
21х11х3
Вес, г.
240

Описание товара Док-станция Ugreen CM888 (35998)

USB-разветвитель Ugreen CM888 - универсальный адаптер с разъемом HDMI, поддержкой PD мощностью 100 Вт, высокоскоростными портами USB-C и USB-A. Скорость передачи данных до 10 Гбит/с.

Отзывы о товаре Док-станция Ugreen CM888 (35998)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Совместимость
устройства на Windows, Macbook
Разъем HDMI
есть
Описание
USB-разветвитель Ugreen CM888 - универсальный адаптер с разъемом HDMI, поддержкой PD мощностью 100 Вт, высокоскоростными портами USB-C и USB-A. Скорость передачи данных до 10 Гбит/с.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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