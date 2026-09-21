Док-станция Ugreen CM888 (35998)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 713969
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Характеристики
Бренд
Совместимость
устройства на Windows, Macbook
Разъем HDMI
есть
Размеры в упаковке, см
21х11х3
Вес, г.
240
Описание товара Док-станция Ugreen CM888 (35998)
USB-разветвитель Ugreen CM888 - универсальный адаптер с разъемом HDMI, поддержкой PD мощностью 100 Вт, высокоскоростными портами USB-C и USB-A. Скорость передачи данных до 10 Гбит/с.
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USB-разветвитель Ugreen CM888 - универсальный адаптер с разъемом HDMI, поддержкой PD мощностью 100 Вт, высокоскоростными портами USB-C и USB-A. Скорость передачи данных до 10 Гбит/с.
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
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