Док-станция для HDD AgeStar 3UBT8 black SATA III черный
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Характеристики
Тип товара
Док-станции
Особенности
функция дублирования жёстких дисков без подключения к ПК
Количество отсеков для накопителей, шт
2 шт
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5", 3.5"
Интерфейс накопителей
SATA
Интерфейс подключения к ПК
USB Type-A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%2 920 руб. 6 050 руб.
В наличии
Код товара: 625448
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Загружаем...
2 920 руб. -52%
6 050 руб.
- Гарантия производителя: 6 месяцев
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Док-станции
Особенности
функция дублирования жёстких дисков без подключения к ПК
Количество отсеков для накопителей, шт
2 шт
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5", 3.5"
Интерфейс накопителей
SATA
Интерфейс подключения к ПК
USB Type-A
Разъем USB
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х14х13
Вес, г.
860
Описание товара Док-станция для HDD AgeStar 3UBT8 black SATA III черный
Док-станция AgeStar станет отличным помощником для тех, кто ценит компактность и удобство. Она оснащена двумя отсеками для дисков форм-фактора 2.5 — легко подключайте сразу два накопителя и быстро обменивайтесь данными. Один стандартный USB-разъём и интерфейс USB Type-A позволяют просто и быстро подсоединить устройство к компьютеру. Идеальный выбор для работы с несколькими дисками без лишних проводов и сложных настроек!
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Бренд
Тип товара
Док-станции
Особенности
функция дублирования жёстких дисков без подключения к ПК
Количество отсеков для накопителей, шт
2 шт
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5", 3.5"
Интерфейс накопителей
SATA
Интерфейс подключения к ПК
USB Type-A
Разъем USB
1
Страна производитель
Китай
Док-станция AgeStar станет отличным помощником для тех, кто ценит компактность и удобство. Она оснащена двумя отсеками для дисков форм-фактора 2.5 — легко подключайте сразу два накопителя и быстро обменивайтесь данными. Один стандартный USB-разъём и интерфейс USB Type-A позволяют просто и быстро подсоединить устройство к компьютеру. Идеальный выбор для работы с несколькими дисками без лишних проводов и сложных настроек!
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
Док-станция для HDD AgeStar 3UBT8 black SATA III черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2920 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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