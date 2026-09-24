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Док-станция Ugreen CM639 Space Gray (15534) купить с доставкой в Москве
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Док-станция Ugreen CM639 Space Gray (15534)

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Док-станция Ugreen CM639 Space Gray (15534) - фото 1
Док-станция Ugreen CM639 Space Gray (15534) - фото 2
Док-станция Ugreen CM639 Space Gray (15534) - фото 3
Док-станция Ugreen CM639 Space Gray (15534) - фото 4
Док-станция Ugreen CM639 Space Gray (15534) - фото 5
Док-станция Ugreen CM639 Space Gray (15534) - фото 6
Док-станция Ugreen CM639 Space Gray (15534) - фото 7
Док-станция Ugreen CM639 Space Gray (15534) - фото 8
Док-станция Ugreen CM639 Space Gray (15534) - фото 9
Док-станция Ugreen CM639 Space Gray (15534) - фото 10
Док-станция Ugreen CM639 Space Gray (15534) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Особенности
поддержка разрешения 8K, поддержка разрешения 4K
Интерфейс подключения к ПК
USB Type-C
  • Док-станция Ugreen CM639 Space Gray (15534) - фото 1
  • Док-станция Ugreen CM639 Space Gray (15534) - фото 2
  • Док-станция Ugreen CM639 Space Gray (15534) - фото 3
  • Док-станция Ugreen CM639 Space Gray (15534) - фото 4
  • Док-станция Ugreen CM639 Space Gray (15534) - фото 5
  • Док-станция Ugreen CM639 Space Gray (15534) - фото 6
  • Док-станция Ugreen CM639 Space Gray (15534) - фото 7
  • Док-станция Ugreen CM639 Space Gray (15534) - фото 8
  • Док-станция Ugreen CM639 Space Gray (15534) - фото 9
  • Док-станция Ugreen CM639 Space Gray (15534) - фото 10
  • Док-станция Ugreen CM639 Space Gray (15534) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713967
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Особенности
поддержка разрешения 8K, поддержка разрешения 4K
Интерфейс подключения к ПК
USB Type-C
Разъем USB
2
Количество портов RJ-45
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х5
Вес, г.
250

Описание товара Док-станция Ugreen CM639 Space Gray (15534)

Док-станция Ugreen CM639 поддерживает скорость передачи данных до 1000 Мбит/сек для ноутбука или компьютера. Она совместима с Linux, Microsoft Windows и macOS. Модель является одновременно и разветвителем с одним USB 3.0 портом со скоростью до 5 Гбит/сек, двумя портами USB 2.0 с максимальной скоростью до 480 Мбит/сек и двумя HDMI для подключения внешних дисплеев. Наличие слота для карт памяти MicroSD и TF позволяет удобно переносить данные.

Отзывы о товаре Док-станция Ugreen CM639 Space Gray (15534)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
UGREEN
Особенности
поддержка разрешения 8K, поддержка разрешения 4K
Интерфейс подключения к ПК
USB Type-C
Разъем USB
2
Количество портов RJ-45
1
Страна производитель
Китай
Описание
Док-станция Ugreen CM639 поддерживает скорость передачи данных до 1000 Мбит/сек для ноутбука или компьютера. Она совместима с Linux, Microsoft Windows и macOS. Модель является одновременно и разветвителем с одним USB 3.0 портом со скоростью до 5 Гбит/сек, двумя портами USB 2.0 с максимальной скоростью до 480 Мбит/сек и двумя HDMI для подключения внешних дисплеев. Наличие слота для карт памяти MicroSD и TF позволяет удобно переносить данные.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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