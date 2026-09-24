Док-станция Ugreen CM639 Space Gray (15534)
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Характеристики
Особенности
поддержка разрешения 8K, поддержка разрешения 4K
Интерфейс подключения к ПК
USB Type-C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 713967
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Характеристики
Бренд
Особенности
поддержка разрешения 8K, поддержка разрешения 4K
Интерфейс подключения к ПК
USB Type-C
Разъем USB
2
Количество портов RJ-45
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х5
Вес, г.
250
Описание товара Док-станция Ugreen CM639 Space Gray (15534)
Док-станция Ugreen CM639 поддерживает скорость передачи данных до 1000 Мбит/сек для ноутбука или компьютера. Она совместима с Linux, Microsoft Windows и macOS. Модель является одновременно и разветвителем с одним USB 3.0 портом со скоростью до 5 Гбит/сек, двумя портами USB 2.0 с максимальной скоростью до 480 Мбит/сек и двумя HDMI для подключения внешних дисплеев. Наличие слота для карт памяти MicroSD и TF позволяет удобно переносить данные.
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Бренд
Особенности
поддержка разрешения 8K, поддержка разрешения 4K
Интерфейс подключения к ПК
USB Type-C
Разъем USB
2
Количество портов RJ-45
1
Страна производитель
Китай
Док-станция Ugreen CM639 поддерживает скорость передачи данных до 1000 Мбит/сек для ноутбука или компьютера. Она совместима с Linux, Microsoft Windows и macOS. Модель является одновременно и разветвителем с одним USB 3.0 портом со скоростью до 5 Гбит/сек, двумя портами USB 2.0 с максимальной скоростью до 480 Мбит/сек и двумя HDMI для подключения внешних дисплеев. Наличие слота для карт памяти MicroSD и TF позволяет удобно переносить данные.
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
Док-станция Ugreen CM639 Space Gray (15534) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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