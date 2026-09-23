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Док-станция для HDD/SSD AgeStar 2x2.5" 3.5" SATA черный (3UBT6-6G(BLACK)) купить с доставкой в Москве
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Док-станция для HDD/SSD AgeStar 2x2.5" 3.5" SATA черный (3UBT6-6G(BLACK))

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Док-станция для HDD/SSD AgeStar 2x2.5&quot; 3.5&quot; SATA черный (3UBT6-6G(BLACK)) - фото 1
Док-станция для HDD/SSD AgeStar 2x2.5&quot; 3.5&quot; SATA черный (3UBT6-6G(BLACK)) - фото 2
Док-станция для HDD/SSD AgeStar 2x2.5&quot; 3.5&quot; SATA черный (3UBT6-6G(BLACK)) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Док-станции
Особенности
слоты для размещения накопителей
Количество отсеков для накопителей, шт
2 шт
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5", 3.5"
Интерфейс накопителей
SATA
Интерфейс подключения к ПК
USB Type-A
  • Док-станция для HDD/SSD AgeStar 2x2.5&quot; 3.5&quot; SATA черный (3UBT6-6G(BLACK)) - фото 1
  • Док-станция для HDD/SSD AgeStar 2x2.5&quot; 3.5&quot; SATA черный (3UBT6-6G(BLACK)) - фото 2
  • Док-станция для HDD/SSD AgeStar 2x2.5&quot; 3.5&quot; SATA черный (3UBT6-6G(BLACK)) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
2 920 руб.  4 520 руб. 
Начислим 47 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625447
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Док-станция для HDD/SSD AgeStar 2x2.5" 3.5" SATA черный (3UBT6-6G(BLACK))
2 920 руб. -35%
4 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AGESTAR
Тип товара
Док-станции
Совместимость
SATA
Особенности
слоты для размещения накопителей
Количество отсеков для накопителей, шт
2 шт
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5", 3.5"
Интерфейс накопителей
SATA
Интерфейс подключения к ПК
USB Type-A
Разъем USB
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х13
Вес, г.
300

Описание товара Док-станция для HDD/SSD AgeStar 2x2.5" 3.5" SATA черный (3UBT6-6G(BLACK))

Док-станция AgeStar предлагает два отсека для 2.5-дюймовых накопителей — удобно для быстрого подключения и обмена данными между несколькими дисками. Благодаря интерфейсу USB Type-A процесс подключения к ПК становится максимально простым и быстрым. Минимум проводов и лишних действий: всего один разъём USB, чтобы работать с двумя накопителями одновременно. Компактное решение для тех, кто ценит порядок и удобство при работе с данными.

Отзывы о товаре Док-станция для HDD/SSD AgeStar 2x2.5" 3.5" SATA черный (3UBT6-6G(BLACK))




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
AGESTAR
Тип товара
Док-станции
Совместимость
SATA
Особенности
слоты для размещения накопителей
Количество отсеков для накопителей, шт
2 шт
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5", 3.5"
Интерфейс накопителей
SATA
Интерфейс подключения к ПК
USB Type-A
Разъем USB
1
Страна производитель
Китай
Описание
Док-станция AgeStar предлагает два отсека для 2.5-дюймовых накопителей — удобно для быстрого подключения и обмена данными между несколькими дисками. Благодаря интерфейсу USB Type-A процесс подключения к ПК становится максимально простым и быстрым. Минимум проводов и лишних действий: всего один разъём USB, чтобы работать с двумя накопителями одновременно. Компактное решение для тех, кто ценит порядок и удобство при работе с данными.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Док-станция для HDD/SSD AgeStar 2x2.5" 3.5" SATA черный (3UBT6-6G(BLACK)) - купить по цене 2920 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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