Док-станция для HDD/SSD AgeStar 2x2.5" 3.5" SATA черный (3UBT6-6G(BLACK))
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Док-станции
Особенности
слоты для размещения накопителей
Количество отсеков для накопителей, шт
2 шт
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5", 3.5"
Интерфейс накопителей
SATA
Интерфейс подключения к ПК
USB Type-A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%2 920 руб. 4 520 руб.
В наличии
Код товара: 625447
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2 920 руб. -35%
4 520 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Док-станции
Совместимость
SATA
Особенности
слоты для размещения накопителей
Количество отсеков для накопителей, шт
2 шт
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5", 3.5"
Интерфейс накопителей
SATA
Интерфейс подключения к ПК
USB Type-A
Разъем USB
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х13
Вес, г.
300
Описание товара Док-станция для HDD/SSD AgeStar 2x2.5" 3.5" SATA черный (3UBT6-6G(BLACK))
Док-станция AgeStar предлагает два отсека для 2.5-дюймовых накопителей — удобно для быстрого подключения и обмена данными между несколькими дисками. Благодаря интерфейсу USB Type-A процесс подключения к ПК становится максимально простым и быстрым. Минимум проводов и лишних действий: всего один разъём USB, чтобы работать с двумя накопителями одновременно. Компактное решение для тех, кто ценит порядок и удобство при работе с данными.
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Док-станции
Совместимость
SATA
Особенности
слоты для размещения накопителей
Количество отсеков для накопителей, шт
2 шт
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5", 3.5"
Интерфейс накопителей
SATA
Интерфейс подключения к ПК
USB Type-A
Разъем USB
1
Страна производитель
Китай
Док-станция AgeStar предлагает два отсека для 2.5-дюймовых накопителей — удобно для быстрого подключения и обмена данными между несколькими дисками. Благодаря интерфейсу USB Type-A процесс подключения к ПК становится максимально простым и быстрым. Минимум проводов и лишних действий: всего один разъём USB, чтобы работать с двумя накопителями одновременно. Компактное решение для тех, кто ценит порядок и удобство при работе с данными.
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
Док-станция для HDD/SSD AgeStar 2x2.5" 3.5" SATA черный (3UBT6-6G(BLACK)) - купить по цене 2920 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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