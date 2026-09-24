Док-станция Ugreen CM511 Space Gray (45521)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Док-станция Ugreen CM511 Space Gray (45521)
Док-станция Ugreen CM511 – это небольшой адаптер с серым металлическим корпусом и коротким кабелем, который не займет много места на столе. Хаб совместим с любыми ноутбуками и ПК, подключается через обычный USB-порт. Адаптер не нуждается в установке ПО и отдельном питании. Устройство Ugreen CM511 заменит кард-ридер, 3 USB-порта и выход HDMI. Такая станция расширит возможности простого ноутбука, упростит работу с внешними накопителями. Теперь вам не придется отключать мышь или клавиатуру, чтобы освободить нужный разъем. Видеоинтерфейс позволит подключить ноутбук к ТВ и смотреть любимые фильмы и сериалы на большом экране.
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