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Док-станция Ugreen CM511 Space Gray (45521) купить с доставкой в Москве
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Док-станция Ugreen CM511 Space Gray (45521)

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Док-станция Ugreen CM511 Space Gray (45521) - фото 1
Док-станция Ugreen CM511 Space Gray (45521) - фото 2
Док-станция Ugreen CM511 Space Gray (45521) - фото 3
Док-станция Ugreen CM511 Space Gray (45521) - фото 4
Док-станция Ugreen CM511 Space Gray (45521) - фото 5
Док-станция Ugreen CM511 Space Gray (45521) - фото 6
Док-станция Ugreen CM511 Space Gray (45521) - фото 7
Док-станция Ugreen CM511 Space Gray (45521) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Интерфейс подключения к ПК
USB Type-C
  • Док-станция Ugreen CM511 Space Gray (45521) - фото 1
  • Док-станция Ugreen CM511 Space Gray (45521) - фото 2
  • Док-станция Ugreen CM511 Space Gray (45521) - фото 3
  • Док-станция Ugreen CM511 Space Gray (45521) - фото 4
  • Док-станция Ugreen CM511 Space Gray (45521) - фото 5
  • Док-станция Ugreen CM511 Space Gray (45521) - фото 6
  • Док-станция Ugreen CM511 Space Gray (45521) - фото 7
  • Док-станция Ugreen CM511 Space Gray (45521) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713966
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Совместимость
устройства на Windows, Macbook, iPad
Интерфейс подключения к ПК
USB Type-C
Размеры в упаковке, см
11х11х2
Вес, г.
120

Описание товара Док-станция Ugreen CM511 Space Gray (45521)

Док-станция Ugreen CM511 – это небольшой адаптер с серым металлическим корпусом и коротким кабелем, который не займет много места на столе. Хаб совместим с любыми ноутбуками и ПК, подключается через обычный USB-порт. Адаптер не нуждается в установке ПО и отдельном питании. Устройство Ugreen CM511 заменит кард-ридер, 3 USB-порта и выход HDMI. Такая станция расширит возможности простого ноутбука, упростит работу с внешними накопителями. Теперь вам не придется отключать мышь или клавиатуру, чтобы освободить нужный разъем. Видеоинтерфейс позволит подключить ноутбук к ТВ и смотреть любимые фильмы и сериалы на большом экране.

Отзывы о товаре Док-станция Ugreen CM511 Space Gray (45521)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Совместимость
устройства на Windows, Macbook, iPad
Интерфейс подключения к ПК
USB Type-C
Описание
Док-станция Ugreen CM511 – это небольшой адаптер с серым металлическим корпусом и коротким кабелем, который не займет много места на столе. Хаб совместим с любыми ноутбуками и ПК, подключается через обычный USB-порт. Адаптер не нуждается в установке ПО и отдельном питании. Устройство Ugreen CM511 заменит кард-ридер, 3 USB-порта и выход HDMI. Такая станция расширит возможности простого ноутбука, упростит работу с внешними накопителями. Теперь вам не придется отключать мышь или клавиатуру, чтобы освободить нужный разъем. Видеоинтерфейс позволит подключить ноутбук к ТВ и смотреть любимые фильмы и сериалы на большом экране.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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