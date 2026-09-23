Док-станция для HDD AgeStar 3UBT7 (BLACK) 2,5" 3,5" SATAIII черная
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Характеристики
Описание товара Док-станция для HDD AgeStar 3UBT7 (BLACK) 2,5" 3,5" SATAIII черная
Док-станция для накопителей AGE STAR 3UBT7 выпущена известным производителем компьютерных устройств и аксессуаров. Вы сможете обеспечить возможность обмена данными между SATA-накопителями с одной стороны, и стационарными и мобильными компьютерами – с другой. Док-станция поддерживается всеми распространенными в настоящее время версиями Windows (7, 8, 10, XP и Vista), а также Mac OS. Вы сможете использовать накопители 2.5-дюймового и 3.5-дюймового форм-факторов. Док-станция компактна: ее габаритные размеры составляют 135x100x60 мм. Установка устройства не вызовет сложностей даже в случае ограниченности свободного места. Док-станция AGE STAR 3UBT7 нуждается в питании от электрической сети, которое обеспечивается с помощью внешнего блока питания, который есть в комплекте. Также в комплекте есть USB-кабель, диск с программным обеспечением и документация. Кабель соответствует стандарту USB 3.0: именно с помощью этого интерфейса осуществляется подключение док-станции. Интерфейс USB 3.0 позволит вам полностью реализовать скоростной потенциал HDD.
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