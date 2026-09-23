Док-станция MSI 957-1P151E-023 USB-C Gen 2
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Характеристики
Интерфейс подключения к ПК
USB Type-C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738796
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Характеристики
Бренд
Совместимость
Спереди: Type-C USB3.2 Gen2, 2xType-A USB3.2 Gen2, Type-A USB2.0, комбо аудио; сзади: Type-C USB 3.2 Gen2, RJ45, HDMI, DisplayPort
Интерфейс подключения к ПК
USB Type-C
Разъем DisplayPort
1
Разъем HDMI
1
Разъем USB
3
Количество портов RJ-45
1
Скорость сетевых портов
1 ГБит/сек
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х30х10
Вес, кг.
1
Описание товара Док-станция MSI 957-1P151E-023 USB-C Gen 2
Компактная док-станция с изящным дизайном поможет подключить к ноутбуку несколько внешних мониторов и периферийных устройств, а также подключить сам ноутбук к сети. Поддерживается вывод видеосигнала на три 4K-дисплея одновременно, а число дополнительных USB-портов равно пяти.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Совместимость
Спереди: Type-C USB3.2 Gen2, 2xType-A USB3.2 Gen2, Type-A USB2.0, комбо аудио; сзади: Type-C USB 3.2 Gen2, RJ45, HDMI, DisplayPort
Интерфейс подключения к ПК
USB Type-C
Разъем DisplayPort
1
Разъем HDMI
1
Разъем USB
3
Количество портов RJ-45
1
Скорость сетевых портов
1 ГБит/сек
Страна производитель
Китай
Компактная док-станция с изящным дизайном поможет подключить к ноутбуку несколько внешних мониторов и периферийных устройств, а также подключить сам ноутбук к сети. Поддерживается вывод видеосигнала на три 4K-дисплея одновременно, а число дополнительных USB-портов равно пяти.
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
Док-станция MSI 957-1P151E-023 USB-C Gen 2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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