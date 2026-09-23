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Док-станция Lenovo ThinkPad Universal USB-C Dock (40AY0090EU) купить с доставкой в Москве
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Док-станция Lenovo ThinkPad Universal USB-C Dock (40AY0090EU)

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Док-станция Lenovo ThinkPad Universal USB-C Dock (40AY0090EU)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Док-станция
Особенности
максимальное разрешение 3840x2160
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
16 950 руб.  31 460 руб. 
Начислим 272 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 504038
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Док-станция Lenovo ThinkPad Universal USB-C Dock (40AY0090EU)
16 950 руб. -46%
31 460 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Док-станция
Подключение к ноутбуку
USB Type-C
Совместимость
Lenovo ThinkPad
Особенности
максимальное разрешение 3840x2160
Разъем DisplayPort
есть
Разъем HDMI
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х16х7
Вес, кг.
1.26

Описание товара Док-станция Lenovo ThinkPad Universal USB-C Dock (40AY0090EU)

док-станция USB-C, 2x DisplayPort, 1x HDMI, 3x USB 3.1, 2x USB 2.0, 1x USB-C, 1x Gigabit Ethernet, 1x аудио

Отзывы о товаре Док-станция Lenovo ThinkPad Universal USB-C Dock (40AY0090EU)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Док-станция
Подключение к ноутбуку
USB Type-C
Совместимость
Lenovo ThinkPad
Особенности
максимальное разрешение 3840x2160
Разъем DisplayPort
есть
Разъем HDMI
есть
Страна производитель
Китай
Описание
док-станция USB-C, 2x DisplayPort, 1x HDMI, 3x USB 3.1, 2x USB 2.0, 1x USB-C, 1x Gigabit Ethernet, 1x аудио
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Док-станция Lenovo ThinkPad Universal USB-C Dock (40AY0090EU) - купить по цене 16950 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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