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Offspring - Americana (0888072706903) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Offspring - Americana (0888072706903) виниловая пластинка

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Offspring - Americana (0888072706903) виниловая пластинка - фото 1
Offspring - Americana (0888072706903) виниловая пластинка - фото 2
Offspring - Americana (0888072706903) виниловая пластинка - фото 3
Offspring - Americana (0888072706903) виниловая пластинка - фото 4
Offspring - Americana (0888072706903) виниловая пластинка - фото 5
Offspring - Americana (0888072706903) виниловая пластинка - фото 6
Offspring - Americana (0888072706903) виниловая пластинка - фото 7
Offspring - Americana (0888072706903) виниловая пластинка - фото 8
Offspring - Americana (0888072706903) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Offspring
Альбом (сингл)
AMERICANA
Жанр
панк
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Offspring - Americana (0888072706903) виниловая пластинка - фото 1
  • Offspring - Americana (0888072706903) виниловая пластинка - фото 2
  • Offspring - Americana (0888072706903) виниловая пластинка - фото 3
  • Offspring - Americana (0888072706903) виниловая пластинка - фото 4
  • Offspring - Americana (0888072706903) виниловая пластинка - фото 5
  • Offspring - Americana (0888072706903) виниловая пластинка - фото 6
  • Offspring - Americana (0888072706903) виниловая пластинка - фото 7
  • Offspring - Americana (0888072706903) виниловая пластинка - фото 8
  • Offspring - Americana (0888072706903) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712313
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[888072706903]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Offspring
Альбом (сингл)
AMERICANA
Жанр
панк
Трек-лист
Welcome, Have You Ever, The Sun, Pretty Fly (For A White Guy), The Kids Aren't Alright, Feelings, She's Got Issues, Walla Walla, The End Of The Line, No Brakes, Why Don't You Get A Job, Americana, Pay The Man
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Offspring - Americana (0888072706903) виниловая пластинка

«Americana» — пятый студийный альбом группы Offspring! Оригинал имел огромный успех, дебютировав на шестой строчке в чарте Billboard 200, и стал вторым по продажам альбомом группы после их прорывного альбома 1994 года «Smash». В альбом вошли такие хиты, как «Pretty Fly (for a White Guy)», «Why Don't You Get a Job?» и «The Kids Aren't Alright».



Теги товара: Панк-рок

Отзывы о товаре Offspring - Americana (0888072706903) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[888072706903]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Offspring
Альбом (сингл)
AMERICANA
Жанр
панк
Трек-лист
Welcome, Have You Ever, The Sun, Pretty Fly (For A White Guy), The Kids Aren't Alright, Feelings, She's Got Issues, Walla Walla, The End Of The Line, No Brakes, Why Don't You Get A Job, Americana, Pay The Man
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Americana» — пятый студийный альбом группы Offspring! Оригинал имел огромный успех, дебютировав на шестой строчке в чарте Billboard 200, и стал вторым по продажам альбомом группы после их прорывного альбома 1994 года «Smash». В альбом вошли такие хиты, как «Pretty Fly (for a White Guy)», «Why Don't You Get a Job?» и «The Kids Aren't Alright».


Теги товара: Панк-рок
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Отзывы


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