Molchat Doma - Etazhi (0843563139769) виниловая пластинка
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Описание товара Molchat Doma - Etazhi (0843563139769) виниловая пластинка
«Этажи» — второй студийный альбом белорусской пост-панк-группы «Молчат Дома», выход которого состоялся 7 сентября 2018 года на лейбле Detriti Records. После подписания группой контракта с лейблом Sacred Bones Records в январе 2020 года, альбом был впервые выпущен в Северной Америке 27 марта 2020 года. Издание на зеленом виниле. Релиз «Этажи» был охарактеризован как lo-fi, но немного более чистый и напоминающий музыку 80-х, чем дебютный альбом команды «С крыш наших домов» 2017 года. Во всех треках присутствовало звучание драм-машины Linn Drum LM-1 вместо обычных ударных инструментов. Максимилиан Турп-Балаж из Emerging Europe сравнил звучание альбома «Этажи» с альбомом 1983 года «Power, Corruption & Lies» группы New Order, особенно он обратил внимание на трек «На дне».
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Теги товара: Альтернативный рок, Цветной винил
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Теги товара: Альтернативный рок, Цветной винил
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