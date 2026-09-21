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John Mayer - Sob Rock (0194398823515) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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John Mayer - Sob Rock (0194398823515) виниловая пластинка

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John Mayer - Sob Rock (0194398823515) виниловая пластинка - фото 1
John Mayer - Sob Rock (0194398823515) виниловая пластинка - фото 2
John Mayer - Sob Rock (0194398823515) виниловая пластинка - фото 3
John Mayer - Sob Rock (0194398823515) виниловая пластинка - фото 4
John Mayer - Sob Rock (0194398823515) виниловая пластинка - фото 5
John Mayer - Sob Rock (0194398823515) виниловая пластинка - фото 6
John Mayer - Sob Rock (0194398823515) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
John Mayer
Альбом (сингл)
Sob Rock
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Mayer - Sob Rock (0194398823515) виниловая пластинка - фото 1
  • John Mayer - Sob Rock (0194398823515) виниловая пластинка - фото 2
  • John Mayer - Sob Rock (0194398823515) виниловая пластинка - фото 3
  • John Mayer - Sob Rock (0194398823515) виниловая пластинка - фото 4
  • John Mayer - Sob Rock (0194398823515) виниловая пластинка - фото 5
  • John Mayer - Sob Rock (0194398823515) виниловая пластинка - фото 6
  • John Mayer - Sob Rock (0194398823515) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712258
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[194398823515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
John Mayer
Альбом (сингл)
Sob Rock
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Last Train Home, Shouldn’t Matter but It Does, New Light, Why You No Love Me, Wild Blue, Shot in the Dark, I Guess I Just Feel Like, Til the Right One Comes, Carry Me Away, With You
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Nice Price – 19439882351 S2
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара John Mayer - Sob Rock (0194398823515) виниловая пластинка

Sob Rock - новый, восьмой студийный альбом Джона Майера. Он был спродюсирован Майером в сотрудничестве с Доном Уосом, и большая часть альбома была записана во время глобальной пандемии 2020-2021 годов. Альбом предваряется синглом и видео «Last Train Home». Джон Майер появился в 2001 году со своим дебютным альбомом Room For Squares. Он продал более 20 миллионов экземпляров своих альбомов по всему миру, в том числе три дебюта №1 в Billboard Top 200 с трижды платиновым «Heavier Things» в 2003 году, дважды платиновым «Battle Studies» в 2009 году и сертифицированным как золотой «Born and Raised» в 2012 году. Его альбом 2017 года, The Search For Everything дебютировал на 2-м месте в Billboard Top 200, а также был удостоен золотого сертификата. Кроме того, он получил 7 премий «Грэмми».

Отзывы о товаре John Mayer - Sob Rock (0194398823515) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[194398823515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
John Mayer
Альбом (сингл)
Sob Rock
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Last Train Home, Shouldn’t Matter but It Does, New Light, Why You No Love Me, Wild Blue, Shot in the Dark, I Guess I Just Feel Like, Til the Right One Comes, Carry Me Away, With You
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Nice Price – 19439882351 S2
Страна производитель
США
Описание
Sob Rock - новый, восьмой студийный альбом Джона Майера. Он был спродюсирован Майером в сотрудничестве с Доном Уосом, и большая часть альбома была записана во время глобальной пандемии 2020-2021 годов. Альбом предваряется синглом и видео «Last Train Home». Джон Майер появился в 2001 году со своим дебютным альбомом Room For Squares. Он продал более 20 миллионов экземпляров своих альбомов по всему миру, в том числе три дебюта №1 в Billboard Top 200 с трижды платиновым «Heavier Things» в 2003 году, дважды платиновым «Battle Studies» в 2009 году и сертифицированным как золотой «Born and Raised» в 2012 году. Его альбом 2017 года, The Search For Everything дебютировал на 2-м месте в Billboard Top 200, а также был удостоен золотого сертификата. Кроме того, он получил 7 премий «Грэмми».
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Отзывы


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