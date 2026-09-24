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John Lee Hooker - Boom Boom (4099964163360) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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John Lee Hooker - Boom Boom (4099964163360) виниловая пластинка

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John Lee Hooker - Boom Boom (4099964163360) виниловая пластинка - фото 1
John Lee Hooker - Boom Boom (4099964163360) виниловая пластинка - фото 2
John Lee Hooker - Boom Boom (4099964163360) виниловая пластинка - фото 3
John Lee Hooker - Boom Boom (4099964163360) виниловая пластинка - фото 4
John Lee Hooker - Boom Boom (4099964163360) виниловая пластинка - фото 5
John Lee Hooker - Boom Boom (4099964163360) виниловая пластинка - фото 6
John Lee Hooker - Boom Boom (4099964163360) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
John Lee Hooker
Альбом (сингл)
BOOM BOOM
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Lee Hooker - Boom Boom (4099964163360) виниловая пластинка - фото 1
  • John Lee Hooker - Boom Boom (4099964163360) виниловая пластинка - фото 2
  • John Lee Hooker - Boom Boom (4099964163360) виниловая пластинка - фото 3
  • John Lee Hooker - Boom Boom (4099964163360) виниловая пластинка - фото 4
  • John Lee Hooker - Boom Boom (4099964163360) виниловая пластинка - фото 5
  • John Lee Hooker - Boom Boom (4099964163360) виниловая пластинка - фото 6
  • John Lee Hooker - Boom Boom (4099964163360) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712256
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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John Lee Hooker - Boom Boom (4099964163360) виниловая пластинка
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[4099964163360]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
John Lee Hooker
Альбом (сингл)
BOOM BOOM
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Boom Boom, I'm Bad Like Jesse James, Same Old Blues Again, Sugar Mama, Trick Bag (Shoppin' For My Tombstone), Russian Hill, Hittin' The Bottle Again, Bottle Up And Go, Thought I Heard, I Ain't Gonna Suffer No More
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара John Lee Hooker - Boom Boom (4099964163360) виниловая пластинка

После позднего возрождения своей карьеры с альбомом 1989 года The Healer Джон Ли Хукер обратился к студиям Russian Hill Recording в Сан-Франциско и The Record Plant в Саусалито, чтобы переделать некоторые из своих самых знаковых песен, включая « Boom Boom », которая и дала название этому альбому. В сессиях принял участие звёздный состав современных блюзовых звёзд, включая Чарли Масселуайта Джимми Вона Роберта Крея и Альберта Коллинза. Его переиздание было основано на оригинальных аналоговых мастер-записях.

Отзывы о товаре John Lee Hooker - Boom Boom (4099964163360) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[4099964163360]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
John Lee Hooker
Альбом (сингл)
BOOM BOOM
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Boom Boom, I'm Bad Like Jesse James, Same Old Blues Again, Sugar Mama, Trick Bag (Shoppin' For My Tombstone), Russian Hill, Hittin' The Bottle Again, Bottle Up And Go, Thought I Heard, I Ain't Gonna Suffer No More
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
После позднего возрождения своей карьеры с альбомом 1989 года The Healer Джон Ли Хукер обратился к студиям Russian Hill Recording в Сан-Франциско и The Record Plant в Саусалито, чтобы переделать некоторые из своих самых знаковых песен, включая « Boom Boom », которая и дала название этому альбому. В сессиях принял участие звёздный состав современных блюзовых звёзд, включая Чарли Масселуайта Джимми Вона Роберта Крея и Альберта Коллинза. Его переиздание было основано на оригинальных аналоговых мастер-записях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


John Lee Hooker - Boom Boom (4099964163360) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4080 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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