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Gza - Liquid Swords (0602567926252) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Gza - Liquid Swords (0602567926252) виниловая пластинка

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Gza - Liquid Swords (0602567926252) виниловая пластинка - фото 1
Gza - Liquid Swords (0602567926252) виниловая пластинка - фото 2
Gza - Liquid Swords (0602567926252) виниловая пластинка - фото 3
Gza - Liquid Swords (0602567926252) виниловая пластинка - фото 4
Gza - Liquid Swords (0602567926252) виниловая пластинка - фото 5
Gza - Liquid Swords (0602567926252) виниловая пластинка - фото 6
Gza - Liquid Swords (0602567926252) виниловая пластинка - фото 7
Gza - Liquid Swords (0602567926252) виниловая пластинка - фото 8
Gza - Liquid Swords (0602567926252) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Gza
Альбом (сингл)
Liquid Swords
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Gza - Liquid Swords (0602567926252) виниловая пластинка - фото 1
  • Gza - Liquid Swords (0602567926252) виниловая пластинка - фото 2
  • Gza - Liquid Swords (0602567926252) виниловая пластинка - фото 3
  • Gza - Liquid Swords (0602567926252) виниловая пластинка - фото 4
  • Gza - Liquid Swords (0602567926252) виниловая пластинка - фото 5
  • Gza - Liquid Swords (0602567926252) виниловая пластинка - фото 6
  • Gza - Liquid Swords (0602567926252) виниловая пластинка - фото 7
  • Gza - Liquid Swords (0602567926252) виниловая пластинка - фото 8
  • Gza - Liquid Swords (0602567926252) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712235
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[602567926252]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Gza
Альбом (сингл)
Liquid Swords
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Liquid Swords, Duel Of The Iron Mic, Living In The World Today, Gold, Cold World, Labels, 4th Chamber, Shadowboxin', Hell's Wind Staff, Killah Hills 10304, Investigative Reports, Swordsman, I Gotcha Back
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Marvel Hip-Hop Variant Covers
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Gza - Liquid Swords (0602567926252) виниловая пластинка

Переиздание альбома 1995 г. американского рэпера, участника хип-хоп группы Wu-Tang Clan.

Отзывы о товаре Gza - Liquid Swords (0602567926252) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[602567926252]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Gza
Альбом (сингл)
Liquid Swords
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Liquid Swords, Duel Of The Iron Mic, Living In The World Today, Gold, Cold World, Labels, 4th Chamber, Shadowboxin', Hell's Wind Staff, Killah Hills 10304, Investigative Reports, Swordsman, I Gotcha Back
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Marvel Hip-Hop Variant Covers
Страна производитель
США
Описание
Переиздание альбома 1995 г. американского рэпера, участника хип-хоп группы Wu-Tang Clan.
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Отзывы


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