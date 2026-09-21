Gza - Liquid Swords (0602567926252) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Gza
Альбом (сингл)
Liquid Swords
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 712235
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[602567926252]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Gza
Альбом (сингл)
Liquid Swords
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Liquid Swords, Duel Of The Iron Mic, Living In The World Today, Gold, Cold World, Labels, 4th Chamber, Shadowboxin', Hell's Wind Staff, Killah Hills 10304, Investigative Reports, Swordsman, I Gotcha Back
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Marvel Hip-Hop Variant Covers
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300
Описание товара Gza - Liquid Swords (0602567926252) виниловая пластинка
Переиздание альбома 1995 г. американского рэпера, участника хип-хоп группы Wu-Tang Clan.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[602567926252]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Gza
Альбом (сингл)
Liquid Swords
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Liquid Swords, Duel Of The Iron Mic, Living In The World Today, Gold, Cold World, Labels, 4th Chamber, Shadowboxin', Hell's Wind Staff, Killah Hills 10304, Investigative Reports, Swordsman, I Gotcha Back
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Marvel Hip-Hop Variant Covers
Страна производитель
США
Переиздание альбома 1995 г. американского рэпера, участника хип-хоп группы Wu-Tang Clan.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Gza - Liquid Swords (0602567926252) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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