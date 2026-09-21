Top.Mail.Ru
Gerry Rafferty - Night Owl (0190296375675) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Gerry Rafferty - Night Owl (0190296375675) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Gerry Rafferty - Night Owl (0190296375675) виниловая пластинка - фото 1
Gerry Rafferty - Night Owl (0190296375675) виниловая пластинка - фото 2
Gerry Rafferty - Night Owl (0190296375675) виниловая пластинка - фото 3
Gerry Rafferty - Night Owl (0190296375675) виниловая пластинка - фото 4
Gerry Rafferty - Night Owl (0190296375675) виниловая пластинка - фото 5
Gerry Rafferty - Night Owl (0190296375675) виниловая пластинка - фото 6
Gerry Rafferty - Night Owl (0190296375675) виниловая пластинка - фото 7
Gerry Rafferty - Night Owl (0190296375675) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Gerry Rafferty
Альбом (сингл)
Night Owl
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Gerry Rafferty - Night Owl (0190296375675) виниловая пластинка - фото 1
  • Gerry Rafferty - Night Owl (0190296375675) виниловая пластинка - фото 2
  • Gerry Rafferty - Night Owl (0190296375675) виниловая пластинка - фото 3
  • Gerry Rafferty - Night Owl (0190296375675) виниловая пластинка - фото 4
  • Gerry Rafferty - Night Owl (0190296375675) виниловая пластинка - фото 5
  • Gerry Rafferty - Night Owl (0190296375675) виниловая пластинка - фото 6
  • Gerry Rafferty - Night Owl (0190296375675) виниловая пластинка - фото 7
  • Gerry Rafferty - Night Owl (0190296375675) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712224
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[190296375675]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Gerry Rafferty
Альбом (сингл)
Night Owl
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Days Gone Down, Night Owl, The Way That You Do It, Why Won't You Talk To Me, Get It Right Next Time, Take The Money And Run, Family Tree, Already Gone, The Tourist, It's Gonna Be A Long Night
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Gerry Rafferty - Night Owl (0190296375675) виниловая пластинка

Альбом "Night Owl" Gerry Rafferty был выпущен в 1979 году и стал продолжением его успешной карьеры. Этот альбом демонстрирует характерный стиль Rafferty, сочетающий элементы поп-рока и фолка. В нем присутствуют мелодичные композиции, которые отражают личные переживания и социальные темы, что стало визитной карточкой исполнителя. В "Night Owl" можно услышать такие известные треки, как "Days Gone Down" и "The Royal Mile". Эти песни выделяются своей лирикой и гармоничными мелодиями, которые подчеркивают вокал Rafferty. Альбом был записан в условиях, когда артист стремился к экспериментам с музыкальными жанрами и звуковыми текстурами, что делает его интересным для анализа с точки зрения музыкальной эволюции исполнителя. Производство альбома было осуществлено на студии, где Rafferty работал с различными музыкантами и продюсерами. Это сотрудничество позволило создать более насыщенное и разнообразное звучание. Несмотря на то, что "Night Owl" не достиг такой же коммерческой популярности, как его предшественник "City to City", он все же занял свое место в дискографии артиста и получил признание среди поклонников.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Gerry Rafferty - Night Owl (0190296375675) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[190296375675]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Gerry Rafferty
Альбом (сингл)
Night Owl
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Days Gone Down, Night Owl, The Way That You Do It, Why Won't You Talk To Me, Get It Right Next Time, Take The Money And Run, Family Tree, Already Gone, The Tourist, It's Gonna Be A Long Night
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом "Night Owl" Gerry Rafferty был выпущен в 1979 году и стал продолжением его успешной карьеры. Этот альбом демонстрирует характерный стиль Rafferty, сочетающий элементы поп-рока и фолка. В нем присутствуют мелодичные композиции, которые отражают личные переживания и социальные темы, что стало визитной карточкой исполнителя. В "Night Owl" можно услышать такие известные треки, как "Days Gone Down" и "The Royal Mile". Эти песни выделяются своей лирикой и гармоничными мелодиями, которые подчеркивают вокал Rafferty. Альбом был записан в условиях, когда артист стремился к экспериментам с музыкальными жанрами и звуковыми текстурами, что делает его интересным для анализа с точки зрения музыкальной эволюции исполнителя. Производство альбома было осуществлено на студии, где Rafferty работал с различными музыкантами и продюсерами. Это сотрудничество позволило создать более насыщенное и разнообразное звучание. Несмотря на то, что "Night Owl" не достиг такой же коммерческой популярности, как его предшественник "City to City", он все же занял свое место в дискографии артиста и получил признание среди поклонников.


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Gerry Rafferty - Night Owl (0190296375675) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...