Chet Baker - Sings And Plays (9120005654921) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Chet Baker - Sings And Plays (9120005654921) виниловая пластинка
Альбом Чета Бейкера «Chet Baker Sings and Plays with Bud Shank, Russ Freeman and Strings» является краеугольным камнем джаза Западного побережья, демонстрируя двойной талант Бейкера как вокалиста и трубача. Записанный в Лос-Анджелесе в 1953–54 годах, альбом отличается интимными выступлениями, обогащенными роскошными струнными аранжировками Марти Пейча. Прохладный, сдержанный стиль игры Бейкера на трубе и хрупкий, завораживающий вокал дополняются артистизмом саксофониста Бада Шенка и пианиста Расса Фримена, ключевых фигур джазовой сцены Западного побережья. Такие треки, как «I Fall in Love Too Easily», «My Funny Valentine» и «But Not for Me», подчеркивают способность Бейкера передавать глубокие эмоции с помощью минималистичной фразировки. Взаимодействие Бейкера, Шенка и Фримена изысканное, но доступное, в то время как струнные добавляют кинематографичность, романтику. Этот альбом закрепил статус Бейкера как одной из самых ярких фигур в джазе, сочетающей в себе уязвимость и техническое мастерство.
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