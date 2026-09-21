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John Coltrane - Impressions (9120005653153) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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John Coltrane - Impressions (9120005653153) виниловая пластинка

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John Coltrane - Impressions (9120005653153) виниловая пластинка - фото 1
John Coltrane - Impressions (9120005653153) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
Impressions
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Coltrane - Impressions (9120005653153) виниловая пластинка - фото 1
  • John Coltrane - Impressions (9120005653153) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698591
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Характеристики

Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9120005653153]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
Impressions
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
India Up Gainst the Wall Impressions After the Rain
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Coltrane - Impressions (9120005653153) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: India Up Gainst the Wall Impressions After the Rain

Отзывы о товаре John Coltrane - Impressions (9120005653153) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9120005653153]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
Impressions
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
India Up Gainst the Wall Impressions After the Rain
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: India Up Gainst the Wall Impressions After the Rain
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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