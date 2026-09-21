Top.Mail.Ru
Miles Davis - Porgy And Bess (9003829976403) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Miles Davis - Porgy And Bess (9003829976403) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Miles Davis - Porgy And Bess (9003829976403) виниловая пластинка - фото 1
Miles Davis - Porgy And Bess (9003829976403) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Miles Davis - Porgy And Bess (9003829976403) виниловая пластинка - фото 1
  • Miles Davis - Porgy And Bess (9003829976403) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698594
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Miles Davis - Porgy And Bess (9003829976403) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Miles Davis / Porgy and Bess (1LP) - это отличный выбор для ценителей джазовой музыки. Альбом представляет собой замечательное исполнение известной оперы Джорджа Гершвина, переосмысленной знаменитым трубачом Майлзом Дэвисом. Аккомпанированный великолепным оркестром и талантливыми музыкантами, Майлз Дэвис воплощает в звуке всю глубину и эмоциональность этой классической музыкальной работы. Каждая нота, каждая мелодия на пластинке Miles Davis / Porgy and Bess окутывают слушателя атмосферой джазового мастерства и уникальной музыкальной экспрессии. Запись на виниле придает этому альбому особое волшебство. Теплота и глубина звучания позволяют полностью погрузиться в мир Майлза Дэвиса и насладиться его виртуозным исполнением. Купить виниловую пластинку Miles Davis / Porgy and Bess (1LP) - это возможность прочувствовать настоящую энергию джазового искусства в его самой изысканной форме. Если вы являетесь поклонником Майлза Дэвиса или просто любите настоящий джаз, не упустите шанс приобрести эту виниловую пластинку. Каждый трек на альбоме Miles Davis / Porgy and Bess (1LP) - это настоящий музыкальный шедевр, который станет прекрасным дополнением к вашей коллекции.

Отзывы о товаре Miles Davis - Porgy And Bess (9003829976403) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Купить виниловую пластинку Miles Davis / Porgy and Bess (1LP) - это отличный выбор для ценителей джазовой музыки. Альбом представляет собой замечательное исполнение известной оперы Джорджа Гершвина, переосмысленной знаменитым трубачом Майлзом Дэвисом. Аккомпанированный великолепным оркестром и талантливыми музыкантами, Майлз Дэвис воплощает в звуке всю глубину и эмоциональность этой классической музыкальной работы. Каждая нота, каждая мелодия на пластинке Miles Davis / Porgy and Bess окутывают слушателя атмосферой джазового мастерства и уникальной музыкальной экспрессии. Запись на виниле придает этому альбому особое волшебство. Теплота и глубина звучания позволяют полностью погрузиться в мир Майлза Дэвиса и насладиться его виртуозным исполнением. Купить виниловую пластинку Miles Davis / Porgy and Bess (1LP) - это возможность прочувствовать настоящую энергию джазового искусства в его самой изысканной форме. Если вы являетесь поклонником Майлза Дэвиса или просто любите настоящий джаз, не упустите шанс приобрести эту виниловую пластинку. Каждый трек на альбоме Miles Davis / Porgy and Bess (1LP) - это настоящий музыкальный шедевр, который станет прекрасным дополнением к вашей коллекции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Miles Davis - Porgy And Bess (9003829976403) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...