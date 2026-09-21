Avicii - Forever (0602478117091) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Avicii
Альбом (сингл)
FOREVER
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 712140
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[602478117091]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Avicii
Альбом (сингл)
FOREVER
Жанр
House
Трек-лист
Wake Me Up, Levels, Let's Ride Away, The Nights, Waiting For Love, Without You, SOS, Hey Brother, Lonely Together, I Could Be The One, Silhouettes, Fade Into Darkness, You Make Me, The Days, For A Better Day, Addicted To You, Friend Of Mine, Broken Arrows, Heart Upon My Sleeve, Heaven
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300
Описание товара Avicii - Forever (0602478117091) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Wake Me Up, Levels, Let's Ride Away, The Nights, Waiting For Love, Without You, SOS, Hey Brother, Lonely Together, I Could Be The One, Silhouettes, Fade Into Darkness, You Make Me, The Days, For A Better Day, Addicted To You, Friend Of Mine, Broken Arrows, Heart Upon My Sleeve, Heaven
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 600 руб.1400 руб. в СплитGrave Digger - Tunes Of War (198028861212) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 630 руб.1408 руб. в Сплит0887828047314, Franz Ferdinand, Hits To The Head виниловая пласт...
-
В наличииЦена 5 630 руб.1408 руб. в СплитBryan Ferry - Frantic (coloured) (4099964039672) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 5 670 руб.1418 руб. в СплитAccept, Blind Rage (coloured) (4065629625313) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 5 670 руб.1418 руб. в СплитDeep Purple - Purpendicular (8713748982362) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 670 руб.1418 руб. в СплитElton John - The Diving Board (0602455160850) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 5 670 руб.1418 руб. в СплитExodus - Shovel Headed Kill Machine (coloured) (0727361596958) в...
-
В наличииЦена 5 670 руб.1418 руб. в СплитBryan Ferry - Avonmore (Red) (4099964163407) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 670 руб.1418 руб. в СплитVaughan Stevie Ray - Live At Carnegie Hall (8718469538072) винил...
-
В наличииЦена 5 670 руб.1418 руб. в СплитWithin Temptation - Hydra (8719262042919) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 670 руб.1418 руб. в СплитNatacha Atlas - The Best Of (0644918108917) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 680 руб.1420 руб. в СплитDylan, Bob, Triplicate (0889854135010) виниловая пластинка
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[602478117091]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Avicii
Альбом (сингл)
FOREVER
Жанр
House
Трек-лист
Wake Me Up, Levels, Let's Ride Away, The Nights, Waiting For Love, Without You, SOS, Hey Brother, Lonely Together, I Could Be The One, Silhouettes, Fade Into Darkness, You Make Me, The Days, For A Better Day, Addicted To You, Friend Of Mine, Broken Arrows, Heart Upon My Sleeve, Heaven
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Wake Me Up, Levels, Let's Ride Away, The Nights, Waiting For Love, Without You, SOS, Hey Brother, Lonely Together, I Could Be The One, Silhouettes, Fade Into Darkness, You Make Me, The Days, For A Better Day, Addicted To You, Friend Of Mine, Broken Arrows, Heart Upon My Sleeve, Heaven
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Avicii - Forever (0602478117091) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Avicii - Forever (0602478117091) виниловая пластинка