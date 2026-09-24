Top.Mail.Ru
Михаил Круг - Калина-Малина (4680068805937) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Михаил Круг - Калина-Малина (4680068805937) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Михаил Круг - Калина-Малина (4680068805937) виниловая пластинка - фото 1
Михаил Круг - Калина-Малина (4680068805937) виниловая пластинка - фото 2
Михаил Круг - Калина-Малина (4680068805937) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Михаил Круг
Альбом (сингл)
Калина-Малина
Жанр
Шансон
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Михаил Круг - Калина-Малина (4680068805937) виниловая пластинка - фото 1
  • Михаил Круг - Калина-Малина (4680068805937) виниловая пластинка - фото 2
  • Михаил Круг - Калина-Малина (4680068805937) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 760 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712107
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Михаил Круг - Калина-Малина (4680068805937) виниловая пластинка
2 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805937]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Михаил Круг
Альбом (сингл)
Калина-Малина
Жанр
Шансон
Трек-лист
Калина-Малина, Пепс, Жизнь Коли, Зиночка-Зинуля, Посвящение Владимиру Высоцкому, На военной машине, Ранним утром, Мечта о замужестве, Маленький зеленый крокодил, Про бичей, Я сидел и тормошил чужое платье, О городе Калинине, Горсад, Рапорт к 70-летию ВЛКСМ, Лирическая, Муся-буфетчица, Чиколда, Моим друзьям
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Михаил Круг - Калина-Малина (4680068805937) виниловая пластинка

Михаил Круг - Советско-российский певец, шансонье, поэт и бард. Являлся автором и исполнителем песен в жанре русский шансон, один из самых популярных представителей жанра. Поклонники называли его «королём русского шансона». Автор и исполнитель песни «Владимирский централ», ставшей одним из самых известных образцов русского шансона.



Теги товара: Шансон

Отзывы о товаре Михаил Круг - Калина-Малина (4680068805937) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805937]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Михаил Круг
Альбом (сингл)
Калина-Малина
Жанр
Шансон
Трек-лист
Калина-Малина, Пепс, Жизнь Коли, Зиночка-Зинуля, Посвящение Владимиру Высоцкому, На военной машине, Ранним утром, Мечта о замужестве, Маленький зеленый крокодил, Про бичей, Я сидел и тормошил чужое платье, О городе Калинине, Горсад, Рапорт к 70-летию ВЛКСМ, Лирическая, Муся-буфетчица, Чиколда, Моим друзьям
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Михаил Круг - Советско-российский певец, шансонье, поэт и бард. Являлся автором и исполнителем песен в жанре русский шансон, один из самых популярных представителей жанра. Поклонники называли его «королём русского шансона». Автор и исполнитель песни «Владимирский централ», ставшей одним из самых известных образцов русского шансона.


Теги товара: Шансон
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Михаил Круг - Калина-Малина (4680068805937) виниловая пластинка - стоимость товара 2760 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...