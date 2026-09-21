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Татьяна Буланова - Лучшие песни (Pink) (4603320377744) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Татьяна Буланова - Лучшие песни (Pink) (4603320377744) виниловая пластинка

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Татьяна Буланова - Лучшие песни (Pink) (4603320377744) виниловая пластинка - фото 1
Татьяна Буланова - Лучшие песни (Pink) (4603320377744) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Татьяна Буланова
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Татьяна Буланова - Лучшие песни (Pink) (4603320377744) виниловая пластинка - фото 1
  • Татьяна Буланова - Лучшие песни (Pink) (4603320377744) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712091
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Характеристики

Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Панорама Рекордс
Barcode
[4603320377744]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Татьяна Буланова
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Позвони, Мой ненаглядный, Ясный мой свет, Не плачь, Старшая сестра, Мой сон, Нежность, Ледяное сердце, Лето-зима, Как бы не так, Летний сад, Как жаль
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Татьяна Буланова - Лучшие песни (Pink) (4603320377744) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Позвони, Мой ненаглядный, Ясный мой свет, Не плачь, Старшая сестра, Мой сон, Нежность, Ледяное сердце, Лето-зима, Как бы не так, Летний сад, Как жаль



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Татьяна Буланова - Лучшие песни (Pink) (4603320377744) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Панорама Рекордс
Barcode
[4603320377744]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Татьяна Буланова
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Позвони, Мой ненаглядный, Ясный мой свет, Не плачь, Старшая сестра, Мой сон, Нежность, Ледяное сердце, Лето-зима, Как бы не так, Летний сад, Как жаль
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Позвони, Мой ненаглядный, Ясный мой свет, Не плачь, Старшая сестра, Мой сон, Нежность, Ледяное сердце, Лето-зима, Как бы не так, Летний сад, Как жаль


Теги товара: Цветной винил
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