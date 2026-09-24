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Phish - Round Room (coloured) (0850014859398) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Phish - Round Room (coloured) (0850014859398) виниловая пластинка

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Phish - Round Room (coloured) (0850014859398) виниловая пластинка - фото 1
Phish - Round Room (coloured) (0850014859398) виниловая пластинка - фото 2
Phish - Round Room (coloured) (0850014859398) виниловая пластинка - фото 3
Phish - Round Room (coloured) (0850014859398) виниловая пластинка - фото 4
Phish - Round Room (coloured) (0850014859398) виниловая пластинка - фото 5
Phish - Round Room (coloured) (0850014859398) виниловая пластинка - фото 6
Phish - Round Room (coloured) (0850014859398) виниловая пластинка - фото 7
Phish - Round Room (coloured) (0850014859398) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Phish
Альбом (сингл)
Round Room
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный, желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Phish - Round Room (coloured) (0850014859398) виниловая пластинка - фото 1
  • Phish - Round Room (coloured) (0850014859398) виниловая пластинка - фото 2
  • Phish - Round Room (coloured) (0850014859398) виниловая пластинка - фото 3
  • Phish - Round Room (coloured) (0850014859398) виниловая пластинка - фото 4
  • Phish - Round Room (coloured) (0850014859398) виниловая пластинка - фото 5
  • Phish - Round Room (coloured) (0850014859398) виниловая пластинка - фото 6
  • Phish - Round Room (coloured) (0850014859398) виниловая пластинка - фото 7
  • Phish - Round Room (coloured) (0850014859398) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 840 руб. 
Начислим 270 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711952
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Phish - Round Room (coloured) (0850014859398) виниловая пластинка
8 840 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Jemp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Jemp Records
Barcode
[0850014859398]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Phish
Альбом (сингл)
Round Room
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Pebbles And Marbles, Anything But Me, Round Room, Mexican Cousin, Friday, Seven Below, Mock Song, 46 Days, All Of These Dreams, Walls Of The Cave, Thunderhead, Waves
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный, желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Phish - Round Room (coloured) (0850014859398) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Pebbles And Marbles, Anything But Me, Round Room, Mexican Cousin, Friday, Seven Below, Mock Song, 46 Days, All Of These Dreams, Walls Of The Cave, Thunderhead, Waves

Отзывы о товаре Phish - Round Room (coloured) (0850014859398) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Jemp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Jemp Records
Barcode
[0850014859398]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Phish
Альбом (сингл)
Round Room
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Pebbles And Marbles, Anything But Me, Round Room, Mexican Cousin, Friday, Seven Below, Mock Song, 46 Days, All Of These Dreams, Walls Of The Cave, Thunderhead, Waves
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный, желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Pebbles And Marbles, Anything But Me, Round Room, Mexican Cousin, Friday, Seven Below, Mock Song, 46 Days, All Of These Dreams, Walls Of The Cave, Thunderhead, Waves
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Phish - Round Room (coloured) (0850014859398) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 8840 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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