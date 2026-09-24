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Phish - Farmhouse (coloured) (0850014859442) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Phish - Farmhouse (coloured) (0850014859442) виниловая пластинка

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Phish - Farmhouse (coloured) (0850014859442) виниловая пластинка - фото 1
Phish - Farmhouse (coloured) (0850014859442) виниловая пластинка - фото 2
Phish - Farmhouse (coloured) (0850014859442) виниловая пластинка - фото 3
Phish - Farmhouse (coloured) (0850014859442) виниловая пластинка - фото 4
Phish - Farmhouse (coloured) (0850014859442) виниловая пластинка - фото 5
Phish - Farmhouse (coloured) (0850014859442) виниловая пластинка - фото 6
Phish - Farmhouse (coloured) (0850014859442) виниловая пластинка - фото 7
Phish - Farmhouse (coloured) (0850014859442) виниловая пластинка - фото 8
Phish - Farmhouse (coloured) (0850014859442) виниловая пластинка - фото 9
Phish - Farmhouse (coloured) (0850014859442) виниловая пластинка - фото 10
Phish - Farmhouse (coloured) (0850014859442) виниловая пластинка - фото 11
Phish - Farmhouse (coloured) (0850014859442) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Phish
Альбом (сингл)
Farmhouse
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Phish - Farmhouse (coloured) (0850014859442) виниловая пластинка - фото 1
  • Phish - Farmhouse (coloured) (0850014859442) виниловая пластинка - фото 2
  • Phish - Farmhouse (coloured) (0850014859442) виниловая пластинка - фото 3
  • Phish - Farmhouse (coloured) (0850014859442) виниловая пластинка - фото 4
  • Phish - Farmhouse (coloured) (0850014859442) виниловая пластинка - фото 5
  • Phish - Farmhouse (coloured) (0850014859442) виниловая пластинка - фото 6
  • Phish - Farmhouse (coloured) (0850014859442) виниловая пластинка - фото 7
  • Phish - Farmhouse (coloured) (0850014859442) виниловая пластинка - фото 8
  • Phish - Farmhouse (coloured) (0850014859442) виниловая пластинка - фото 9
  • Phish - Farmhouse (coloured) (0850014859442) виниловая пластинка - фото 10
  • Phish - Farmhouse (coloured) (0850014859442) виниловая пластинка - фото 11
  • Phish - Farmhouse (coloured) (0850014859442) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 840 руб. 
Начислим 270 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711950
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Phish - Farmhouse (coloured) (0850014859442) виниловая пластинка
8 840 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Jemp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Jemp Records
Barcode
[0850014859442]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Phish
Альбом (сингл)
Farmhouse
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Farmhouse, Twist, Bug, Back On The Train, Heavy Things, Gotta Jibboo, Dirt, Piper, Sleep, The Inlaw Josie Wales, Sand, First Tube
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Phish - Farmhouse (coloured) (0850014859442) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Farmhouse, Twist, Bug, Back On The Train, Heavy Things, Gotta Jibboo, Dirt, Piper, Sleep, The Inlaw Josie Wales, Sand, First Tube



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Phish - Farmhouse (coloured) (0850014859442) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Jemp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Jemp Records
Barcode
[0850014859442]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Phish
Альбом (сингл)
Farmhouse
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Farmhouse, Twist, Bug, Back On The Train, Heavy Things, Gotta Jibboo, Dirt, Piper, Sleep, The Inlaw Josie Wales, Sand, First Tube
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Farmhouse, Twist, Bug, Back On The Train, Heavy Things, Gotta Jibboo, Dirt, Piper, Sleep, The Inlaw Josie Wales, Sand, First Tube


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Phish - Farmhouse (coloured) (0850014859442) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 8840 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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