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Humble Pie - Smokin' (Analogue) (0753088168017) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Humble Pie - Smokin' (Analogue) (0753088168017) виниловая пластинка

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Humble Pie - Smokin&#039; (Analogue) (0753088168017) виниловая пластинка - фото 1
Humble Pie - Smokin&#039; (Analogue) (0753088168017) виниловая пластинка - фото 2
Humble Pie - Smokin&#039; (Analogue) (0753088168017) виниловая пластинка - фото 3
Humble Pie - Smokin&#039; (Analogue) (0753088168017) виниловая пластинка - фото 4
Humble Pie - Smokin&#039; (Analogue) (0753088168017) виниловая пластинка - фото 5
Humble Pie - Smokin&#039; (Analogue) (0753088168017) виниловая пластинка - фото 6
Humble Pie - Smokin&#039; (Analogue) (0753088168017) виниловая пластинка - фото 7
Humble Pie - Smokin&#039; (Analogue) (0753088168017) виниловая пластинка - фото 8
Humble Pie - Smokin&#039; (Analogue) (0753088168017) виниловая пластинка - фото 9
Humble Pie - Smokin&#039; (Analogue) (0753088168017) виниловая пластинка - фото 10
Humble Pie - Smokin&#039; (Analogue) (0753088168017) виниловая пластинка - фото 11
Humble Pie - Smokin&#039; (Analogue) (0753088168017) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Humble Pie
Альбом (сингл)
Smokin'
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Humble Pie - Smokin&#039; (Analogue) (0753088168017) виниловая пластинка - фото 1
  • Humble Pie - Smokin&#039; (Analogue) (0753088168017) виниловая пластинка - фото 2
  • Humble Pie - Smokin&#039; (Analogue) (0753088168017) виниловая пластинка - фото 3
  • Humble Pie - Smokin&#039; (Analogue) (0753088168017) виниловая пластинка - фото 4
  • Humble Pie - Smokin&#039; (Analogue) (0753088168017) виниловая пластинка - фото 5
  • Humble Pie - Smokin&#039; (Analogue) (0753088168017) виниловая пластинка - фото 6
  • Humble Pie - Smokin&#039; (Analogue) (0753088168017) виниловая пластинка - фото 7
  • Humble Pie - Smokin&#039; (Analogue) (0753088168017) виниловая пластинка - фото 8
  • Humble Pie - Smokin&#039; (Analogue) (0753088168017) виниловая пластинка - фото 9
  • Humble Pie - Smokin&#039; (Analogue) (0753088168017) виниловая пластинка - фото 10
  • Humble Pie - Smokin&#039; (Analogue) (0753088168017) виниловая пластинка - фото 11
  • Humble Pie - Smokin&#039; (Analogue) (0753088168017) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 980 руб. 
Начислим 218 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711893
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Humble Pie - Smokin' (Analogue) (0753088168017) виниловая пластинка
6 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088168017]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Humble Pie
Альбом (сингл)
Smokin'
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Hello, I Love You, Love Street, Not to Touch the Earth, Summer's Almost Gone, Wintertime Love, The Unknown Soldier, Spanish Caravan, My Wild Love, So Good Together, Yes, the River Knows, Five to One
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Humble Pie - Smokin' (Analogue) (0753088168017) виниловая пластинка

Smokin' — пятый студийный альбом английской рок-группы Humble Pie, выпущенный в 1972 году на лейбле A&M Records. Это был международный коммерческий прорыв группы: он занял 6-е место в чарте альбомов США Billboard 200, 20-е место в Великобритании и 9-е место в Австралии.



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088168017]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Humble Pie
Альбом (сингл)
Smokin'
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Hello, I Love You, Love Street, Not to Touch the Earth, Summer's Almost Gone, Wintertime Love, The Unknown Soldier, Spanish Caravan, My Wild Love, So Good Together, Yes, the River Knows, Five to One
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Smokin' — пятый студийный альбом английской рок-группы Humble Pie, выпущенный в 1972 году на лейбле A&M Records. Это был международный коммерческий прорыв группы: он занял 6-е место в чарте альбомов США Billboard 200, 20-е место в Великобритании и 9-е место в Австралии.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Humble Pie - Smokin' (Analogue) (0753088168017) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6980 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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