Imperial Triumphant - An Evening With (0194399279113) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
IMPERIAL TRIUMPHANT
Альбом (сингл)
An Evening With
Жанр
Зарубежный Black Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб.
В наличии
Код товара: 711848
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Характеристики
Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0194399279113]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
IMPERIAL TRIUMPHANT
Альбом (сингл)
An Evening With
Жанр
Зарубежный Black Metal
Трек-лист
Rotted Futures, Atomic Age, Chernobyl Blues, Transmission To Mercury, Swarming Opulence, Cosmopolis
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Imperial Triumphant - An Evening With (0194399279113) виниловая пластинка
Новый концертный альбом американской авангардной блэк-метал-группы Imperial Triumphant. Самая известная в Нью-Йорке авангардная блэк-метал-группа Imperial Triumphant возвращается со своим роскошным концертным релизом «An Evening With Imperial Triumphant». Записанный в нью-йоркском Slipper Room - легендарном театре эстрады - группа деманстрирут свое техническое совершенство и выдающееся музыкальное мастерство на сцене. Исполнив большинство песен из своего прошлогоднего успешного лонгплея «Alphaville», а также старый материал с предыдущих альбомов, IMPERIAL TRIUMPHANT дали беспрецедентное живое выступление прямо в центре своей музыкальной родины, Нью-Йорка.
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Теги товара: Метал
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Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0194399279113]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
IMPERIAL TRIUMPHANT
Альбом (сингл)
An Evening With
Жанр
Зарубежный Black Metal
Трек-лист
Rotted Futures, Atomic Age, Chernobyl Blues, Transmission To Mercury, Swarming Opulence, Cosmopolis
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Новый концертный альбом американской авангардной блэк-метал-группы Imperial Triumphant. Самая известная в Нью-Йорке авангардная блэк-метал-группа Imperial Triumphant возвращается со своим роскошным концертным релизом «An Evening With Imperial Triumphant». Записанный в нью-йоркском Slipper Room - легендарном театре эстрады - группа деманстрирут свое техническое совершенство и выдающееся музыкальное мастерство на сцене. Исполнив большинство песен из своего прошлогоднего успешного лонгплея «Alphaville», а также старый материал с предыдущих альбомов, IMPERIAL TRIUMPHANT дали беспрецедентное живое выступление прямо в центре своей музыкальной родины, Нью-Йорка.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Метал
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Метал
Imperial Triumphant - An Evening With (0194399279113) виниловая пластинка - стоимость товара 2970 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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