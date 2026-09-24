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Swallow The Sun - Shining (0198028305112) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Swallow The Sun - Shining (0198028305112) виниловая пластинка

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Swallow The Sun - Shining (0198028305112) виниловая пластинка - фото 1
Swallow The Sun - Shining (0198028305112) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
SWALLOW THE SUN
Альбом (сингл)
Shining
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Swallow The Sun - Shining (0198028305112) виниловая пластинка - фото 1
  • Swallow The Sun - Shining (0198028305112) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711846
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Swallow The Sun - Shining (0198028305112) виниловая пластинка
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0198028305112]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
SWALLOW THE SUN
Альбом (сингл)
Shining
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Innocence Was Long Forgotten, What I Have Become, Melancholy, Under The Moon & Sun, Kold, November Dust, Velvet Chains, Tonight Pain Believes, Charcoal Sky, Shining
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Swallow The Sun - Shining (0198028305112) виниловая пластинка

Shining - новый, девятый, студийный альбом финской мелодик-дум-метал группы Swallow The Sun. Издание на виниле 180 г. Shining, последний альбом Swallow the Sun, отражает глубокую двойственность человеческого опыта, исследуя внутренние проблемы человеческого бытия, борьбу и разочарование в человеческих отношениях. Shining также символизирует гордость и стойкость группы на протяжении её 23-летнего своего музыкального развития, демонстрируя их самые яркие и сильные работы на сегодняшний день. Новый альбом является дополнением творческого наследия Swallow the Sun, сочетающего экзистенциальные размышления с их фирменным величественным звучанием.

Отзывы о товаре Swallow The Sun - Shining (0198028305112) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0198028305112]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
SWALLOW THE SUN
Альбом (сингл)
Shining
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Innocence Was Long Forgotten, What I Have Become, Melancholy, Under The Moon & Sun, Kold, November Dust, Velvet Chains, Tonight Pain Believes, Charcoal Sky, Shining
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Shining - новый, девятый, студийный альбом финской мелодик-дум-метал группы Swallow The Sun. Издание на виниле 180 г. Shining, последний альбом Swallow the Sun, отражает глубокую двойственность человеческого опыта, исследуя внутренние проблемы человеческого бытия, борьбу и разочарование в человеческих отношениях. Shining также символизирует гордость и стойкость группы на протяжении её 23-летнего своего музыкального развития, демонстрируя их самые яркие и сильные работы на сегодняшний день. Новый альбом является дополнением творческого наследия Swallow the Sun, сочетающего экзистенциальные размышления с их фирменным величественным звучанием.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Swallow The Sun - Shining (0198028305112) виниловая пластинка - стоимость товара 2920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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