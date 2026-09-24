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Pridian - Venetian Dark (coloured) (0198028767910) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Pridian - Venetian Dark (coloured) (0198028767910) виниловая пластинка

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Pridian - Venetian Dark (coloured) (0198028767910) виниловая пластинка - фото 1
Pridian - Venetian Dark (coloured) (0198028767910) виниловая пластинка - фото 2
Pridian - Venetian Dark (coloured) (0198028767910) виниловая пластинка - фото 3
Pridian - Venetian Dark (coloured) (0198028767910) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pridian
Альбом (сингл)
Venetian Dark
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pridian - Venetian Dark (coloured) (0198028767910) виниловая пластинка - фото 1
  • Pridian - Venetian Dark (coloured) (0198028767910) виниловая пластинка - фото 2
  • Pridian - Venetian Dark (coloured) (0198028767910) виниловая пластинка - фото 3
  • Pridian - Venetian Dark (coloured) (0198028767910) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711840
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Pridian - Venetian Dark (coloured) (0198028767910) виниловая пластинка
4 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0198028767910]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pridian
Альбом (сингл)
Venetian Dark
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Downfall of Apathy, Cyanide Dreams, Out for Blood, Darker Tides, Diny, Near Dark, Ruin, Idoldust, Void Resonance, Synthetic Salvation, Convoy, Endless
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pridian - Venetian Dark (coloured) (0198028767910) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Downfall of Apathy, Cyanide Dreams, Out for Blood, Darker Tides, Diny, Near Dark, Ruin, Idoldust, Void Resonance, Synthetic Salvation, Convoy, Endless

Отзывы о товаре Pridian - Venetian Dark (coloured) (0198028767910) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0198028767910]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pridian
Альбом (сингл)
Venetian Dark
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Downfall of Apathy, Cyanide Dreams, Out for Blood, Darker Tides, Diny, Near Dark, Ruin, Idoldust, Void Resonance, Synthetic Salvation, Convoy, Endless
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Downfall of Apathy, Cyanide Dreams, Out for Blood, Darker Tides, Diny, Near Dark, Ruin, Idoldust, Void Resonance, Synthetic Salvation, Convoy, Endless
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Pridian - Venetian Dark (coloured) (0198028767910) виниловая пластинка - стоимость товара 4310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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