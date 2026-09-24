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Sacramentum - Coming Of Chaos (0198028432511) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sacramentum - Coming Of Chaos (0198028432511) виниловая пластинка

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Sacramentum - Coming Of Chaos (0198028432511) виниловая пластинка - фото 1
Sacramentum - Coming Of Chaos (0198028432511) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
SACRAMENTUM
Альбом (сингл)
Coming Of Chaos
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sacramentum - Coming Of Chaos (0198028432511) виниловая пластинка - фото 1
  • Sacramentum - Coming Of Chaos (0198028432511) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711839
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Sacramentum - Coming Of Chaos (0198028432511) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0198028432511]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
SACRAMENTUM
Альбом (сингл)
Coming Of Chaos
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Dreamdeath, Obsidian, Awaken Chaos, Burning Lust, Abyss of Time, Portal of Blood, Black Destiny, To the Sound of Storms, The Coming of Chaos
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sacramentum - Coming Of Chaos (0198028432511) виниловая пластинка

Представляем вам полное переиздание второго альбома SACRAMENTUM «The Coming Of Chaos», ремикшированного и отмастеренного Дэном Свано из Unisound (Dissection, Opeth, Marduk и др.). Переиздание этого альбома 1997 года дополнено новым оформлением Кристиана «Necrolord» Волина (Dissection, Bathory, Edge Of Sanity) и специальными комментариями группы в формате CD. Альбом также доступен на виниле 180 г и в цифровом формате. «The Coming Of Chaos» — непревзойденный шедевр шведского мелодичного дэт-блэк-метала для поклонников Dissection, Watain, Necrophobic, Dark Funeral и Naglfar. Следите за новостями SACRAMENTUM: следующий тур по Европе состоится в январе 2025 года…

Отзывы о товаре Sacramentum - Coming Of Chaos (0198028432511) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0198028432511]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
SACRAMENTUM
Альбом (сингл)
Coming Of Chaos
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Dreamdeath, Obsidian, Awaken Chaos, Burning Lust, Abyss of Time, Portal of Blood, Black Destiny, To the Sound of Storms, The Coming of Chaos
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Представляем вам полное переиздание второго альбома SACRAMENTUM «The Coming Of Chaos», ремикшированного и отмастеренного Дэном Свано из Unisound (Dissection, Opeth, Marduk и др.). Переиздание этого альбома 1997 года дополнено новым оформлением Кристиана «Necrolord» Волина (Dissection, Bathory, Edge Of Sanity) и специальными комментариями группы в формате CD. Альбом также доступен на виниле 180 г и в цифровом формате. «The Coming Of Chaos» — непревзойденный шедевр шведского мелодичного дэт-блэк-метала для поклонников Dissection, Watain, Necrophobic, Dark Funeral и Naglfar. Следите за новостями SACRAMENTUM: следующий тур по Европе состоится в январе 2025 года…
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sacramentum - Coming Of Chaos (0198028432511) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3390 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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