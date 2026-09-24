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Flying Saucer Attack - Mirror (0887830010818) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Flying Saucer Attack - Mirror (0887830010818) виниловая пластинка

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Flying Saucer Attack - Mirror (0887830010818) виниловая пластинка - фото 1
Flying Saucer Attack - Mirror (0887830010818) виниловая пластинка - фото 2
Flying Saucer Attack - Mirror (0887830010818) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Flying Saucer Attack
Альбом (сингл)
Mirror
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Flying Saucer Attack - Mirror (0887830010818) виниловая пластинка - фото 1
  • Flying Saucer Attack - Mirror (0887830010818) виниловая пластинка - фото 2
  • Flying Saucer Attack - Mirror (0887830010818) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711811
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Flying Saucer Attack - Mirror (0887830010818) виниловая пластинка
3 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Domino
Barcode
[0887830010818]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Flying Saucer Attack
Альбом (сингл)
Mirror
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Space (1999), Suncatcher, Islands, Tides, Chemicals, Dark Wind, Winter Song, River, Dust, Rise, Star City
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Flying Saucer Attack - Mirror (0887830010818) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Space (1999), Suncatcher, Islands, Tides, Chemicals, Dark Wind, Winter Song, River, Dust, Rise, Star City



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Flying Saucer Attack - Mirror (0887830010818) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Domino
Barcode
[0887830010818]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Flying Saucer Attack
Альбом (сингл)
Mirror
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Space (1999), Suncatcher, Islands, Tides, Chemicals, Dark Wind, Winter Song, River, Dust, Rise, Star City
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Space (1999), Suncatcher, Islands, Tides, Chemicals, Dark Wind, Winter Song, River, Dust, Rise, Star City


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Flying Saucer Attack - Mirror (0887830010818) виниловая пластинка - стоимость товара 3150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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