Top.Mail.Ru
ZZ Top - Live In Germany (4029759138112) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

ZZ Top - Live In Germany (4029759138112) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
ZZ Top - Live In Germany (4029759138112) виниловая пластинка - фото 1
ZZ Top - Live In Germany (4029759138112) виниловая пластинка - фото 2
ZZ Top - Live In Germany (4029759138112) виниловая пластинка - фото 3
ZZ Top - Live In Germany (4029759138112) виниловая пластинка - фото 4
ZZ Top - Live In Germany (4029759138112) виниловая пластинка - фото 5
ZZ Top - Live In Germany (4029759138112) виниловая пластинка - фото 6
ZZ Top - Live In Germany (4029759138112) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Zz Top
Альбом (сингл)
Live In Germany
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • ZZ Top - Live In Germany (4029759138112) виниловая пластинка - фото 1
  • ZZ Top - Live In Germany (4029759138112) виниловая пластинка - фото 2
  • ZZ Top - Live In Germany (4029759138112) виниловая пластинка - фото 3
  • ZZ Top - Live In Germany (4029759138112) виниловая пластинка - фото 4
  • ZZ Top - Live In Germany (4029759138112) виниловая пластинка - фото 5
  • ZZ Top - Live In Germany (4029759138112) виниловая пластинка - фото 6
  • ZZ Top - Live In Germany (4029759138112) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711801
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
ZZ Top - Live In Germany (4029759138112) виниловая пластинка
4 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759138112]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Zz Top
Альбом (сингл)
Live In Germany
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
El Deguello, I Thank You, Waitin' For The Bus, Jesus Just Left Chicago, Precious And Grace, Manic Mechanic, Lowdown In The Street, Heard It On The X, Fool For Your Stockings, Cheap Sunglasses, Arrested For Driving While Blind, Beer Drinkers & Hell Raisers, La Grange/Sloppy Drunk/Bar-B-Q, Dust My Broom, Jailhouse Rock, Tush
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара ZZ Top - Live In Germany (4029759138112) виниловая пластинка

Концертные записи с выступлений группы в немецкой ТВ-программе Rockpalast в 1980 году. ZZ Top - американская блюз-роковая команда, которая начала свою деятельность в 1969 году и выступает до сих пор. До 2006 года продюсером был Билл Хэм. Всего группа выпустила 15 студийных альбомов, которые разошлись тиражом в 70 млн. копий (половина из них продана на территории США). По версии телеканала VH1 команда занимает 44-ое место в списке "100 величайших хард-рок исполнителей". Также группа принята в Зал славы рок-н-ролла.

Отзывы о товаре ZZ Top - Live In Germany (4029759138112) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759138112]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Zz Top
Альбом (сингл)
Live In Germany
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
El Deguello, I Thank You, Waitin' For The Bus, Jesus Just Left Chicago, Precious And Grace, Manic Mechanic, Lowdown In The Street, Heard It On The X, Fool For Your Stockings, Cheap Sunglasses, Arrested For Driving While Blind, Beer Drinkers & Hell Raisers, La Grange/Sloppy Drunk/Bar-B-Q, Dust My Broom, Jailhouse Rock, Tush
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Концертные записи с выступлений группы в немецкой ТВ-программе Rockpalast в 1980 году. ZZ Top - американская блюз-роковая команда, которая начала свою деятельность в 1969 году и выступает до сих пор. До 2006 года продюсером был Билл Хэм. Всего группа выпустила 15 студийных альбомов, которые разошлись тиражом в 70 млн. копий (половина из них продана на территории США). По версии телеканала VH1 команда занимает 44-ое место в списке "100 величайших хард-рок исполнителей". Также группа принята в Зал славы рок-н-ролла.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ZZ Top - Live In Germany (4029759138112) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...