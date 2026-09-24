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ZZ Top - Live From Texas (4029759133742) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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ZZ Top - Live From Texas (4029759133742) виниловая пластинка

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ZZ Top - Live From Texas (4029759133742) виниловая пластинка - фото 1
ZZ Top - Live From Texas (4029759133742) виниловая пластинка - фото 2
ZZ Top - Live From Texas (4029759133742) виниловая пластинка - фото 3
ZZ Top - Live From Texas (4029759133742) виниловая пластинка - фото 4
ZZ Top - Live From Texas (4029759133742) виниловая пластинка - фото 5
ZZ Top - Live From Texas (4029759133742) виниловая пластинка - фото 6
ZZ Top - Live From Texas (4029759133742) виниловая пластинка - фото 7
ZZ Top - Live From Texas (4029759133742) виниловая пластинка - фото 8
ZZ Top - Live From Texas (4029759133742) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Zz Top
Альбом (сингл)
Live From Texas
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • ZZ Top - Live From Texas (4029759133742) виниловая пластинка - фото 1
  • ZZ Top - Live From Texas (4029759133742) виниловая пластинка - фото 2
  • ZZ Top - Live From Texas (4029759133742) виниловая пластинка - фото 3
  • ZZ Top - Live From Texas (4029759133742) виниловая пластинка - фото 4
  • ZZ Top - Live From Texas (4029759133742) виниловая пластинка - фото 5
  • ZZ Top - Live From Texas (4029759133742) виниловая пластинка - фото 6
  • ZZ Top - Live From Texas (4029759133742) виниловая пластинка - фото 7
  • ZZ Top - Live From Texas (4029759133742) виниловая пластинка - фото 8
  • ZZ Top - Live From Texas (4029759133742) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711800
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
ZZ Top - Live From Texas (4029759133742) виниловая пластинка
4 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759133742]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Zz Top
Альбом (сингл)
Live From Texas
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Got Me Under Pressure, Waitin' For The Bus, Jesus Just Left Chicago, I'm Bad, I'm Nationwide, Cheap Sunglasses, Pearl Necklace, Just Got Paid, Rough Boy, Blues Intro, Blue Jean Blues, Gimme All Your Lovin', Sharp Dressed Man, Legs, Tube Snake Boogie, La Grange, Tush
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара ZZ Top - Live From Texas (4029759133742) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Got Me Under Pressure, Waitin' For The Bus, Jesus Just Left Chicago, I'm Bad, I'm Nationwide, Cheap Sunglasses, Pearl Necklace, Just Got Paid, Rough Boy, Blues Intro, Blue Jean Blues, Gimme All Your Lovin', Sharp Dressed Man, Legs, Tube Snake Boogie, La Grange, Tush



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре ZZ Top - Live From Texas (4029759133742) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759133742]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Zz Top
Альбом (сингл)
Live From Texas
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Got Me Under Pressure, Waitin' For The Bus, Jesus Just Left Chicago, I'm Bad, I'm Nationwide, Cheap Sunglasses, Pearl Necklace, Just Got Paid, Rough Boy, Blues Intro, Blue Jean Blues, Gimme All Your Lovin', Sharp Dressed Man, Legs, Tube Snake Boogie, La Grange, Tush
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Got Me Under Pressure, Waitin' For The Bus, Jesus Just Left Chicago, I'm Bad, I'm Nationwide, Cheap Sunglasses, Pearl Necklace, Just Got Paid, Rough Boy, Blues Intro, Blue Jean Blues, Gimme All Your Lovin', Sharp Dressed Man, Legs, Tube Snake Boogie, La Grange, Tush


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ZZ Top - Live From Texas (4029759133742) виниловая пластинка - купить по цене 4310 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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