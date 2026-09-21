Santana - Amigos (Analogue) (0196588951114) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Santana - Amigos (Analogue) (0196588951114) виниловая пластинка
Альбом "Amigos" любим как давними, так и новыми поклонниками Сантаны на протяжении десятилетий. Несколько поколений фанатов привлекает в нем заразительная смесь элементов R&B, латины, рока и фанка. А также его огромная доступность. После серии альбомов, которые в значительной степени опирались на джаз-фьюжн, группа возвращается к более динамичным и язвительным подходам своих ранних работ, не теряя при этом чувства приключения, мастерства и виртуозности, которые сделали их джаггернаутом, принятым как мейнстримом, так и экспериментальными сообществами. Карлос Сантана и Ко. возвращаются с динамичной смесью R&B, латины, фанка и рока: "Amigos" нацелен на бедра, распространяет радость и включает "Europa (Earth's Cry Heaven's Smile)". Отреставрированный в собственной студии Mobile Fidelity в Калифорнии, отпечатанный на Fidelity Record Pressing и строго ограниченный 3 000 пронумерованных копий, 180-граммовый 33RPM LP Mobile Fidelity "Amigos" впервые представляет альбом 1976 года в аудиофильском звучании на внутреннем рынке. Это коллекционное издание, входящее в серию Santana, отличается спокойной поверхностью и черным фоном, которые помогают раскрыть мелкие детали, нюансы тонов и гармоничное взаимодействие, благодаря которым музыка Сантаны становится настоящим полётом. Расширенные возможности прослушивания распространяются не только на захватывающие заливки и соло Карлоса Сантаны, но и на богатые ритмические, мелодические и вокальные элементы, благодаря которым Amigos сегодня звучит так же свежо, как и несколько десятилетий назад. Этот диск ярко освещает окружающих музыкантов, которые одновременно питают и вдохновляют своего лидера. Солидность и глубина басовых линий, вес органа, диапазон и устойчивость вокала, хватка и вес низких частот и, возможно, самое волнующее, текстуры акустических гитар, многочисленных ударных инструментов и современных на тот момент синтезаторов - все это передается с огромным присутствием и энергией.
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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