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Santana - Amigos (Analogue) (0196588951114) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Santana - Amigos (Analogue) (0196588951114) виниловая пластинка

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Santana - Amigos (Analogue) (0196588951114) виниловая пластинка - фото 1
Santana - Amigos (Analogue) (0196588951114) виниловая пластинка - фото 2
Santana - Amigos (Analogue) (0196588951114) виниловая пластинка - фото 3
Santana - Amigos (Analogue) (0196588951114) виниловая пластинка - фото 4
Santana - Amigos (Analogue) (0196588951114) виниловая пластинка - фото 5
Santana - Amigos (Analogue) (0196588951114) виниловая пластинка - фото 6
Santana - Amigos (Analogue) (0196588951114) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
Amigos
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Santana - Amigos (Analogue) (0196588951114) виниловая пластинка - фото 1
  • Santana - Amigos (Analogue) (0196588951114) виниловая пластинка - фото 2
  • Santana - Amigos (Analogue) (0196588951114) виниловая пластинка - фото 3
  • Santana - Amigos (Analogue) (0196588951114) виниловая пластинка - фото 4
  • Santana - Amigos (Analogue) (0196588951114) виниловая пластинка - фото 5
  • Santana - Amigos (Analogue) (0196588951114) виниловая пластинка - фото 6
  • Santana - Amigos (Analogue) (0196588951114) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711719
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Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0196588951114]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
Amigos
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Dance Sister Dance (Baila Mi Hermana), Take Me With You, Let Me, Gitano, Tell Me You Are Tired, Europa (Earth's Cry Heaven's Smile), Let It Shine
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Santana - Amigos (Analogue) (0196588951114) виниловая пластинка

Альбом "Amigos" любим как давними, так и новыми поклонниками Сантаны на протяжении десятилетий. Несколько поколений фанатов привлекает в нем заразительная смесь элементов R&B, латины, рока и фанка. А также его огромная доступность. После серии альбомов, которые в значительной степени опирались на джаз-фьюжн, группа возвращается к более динамичным и язвительным подходам своих ранних работ, не теряя при этом чувства приключения, мастерства и виртуозности, которые сделали их джаггернаутом, принятым как мейнстримом, так и экспериментальными сообществами. Карлос Сантана и Ко. возвращаются с динамичной смесью R&B, латины, фанка и рока: "Amigos" нацелен на бедра, распространяет радость и включает "Europa (Earth's Cry Heaven's Smile)". Отреставрированный в собственной студии Mobile Fidelity в Калифорнии, отпечатанный на Fidelity Record Pressing и строго ограниченный 3 000 пронумерованных копий, 180-граммовый 33RPM LP Mobile Fidelity "Amigos" впервые представляет альбом 1976 года в аудиофильском звучании на внутреннем рынке. Это коллекционное издание, входящее в серию Santana, отличается спокойной поверхностью и черным фоном, которые помогают раскрыть мелкие детали, нюансы тонов и гармоничное взаимодействие, благодаря которым музыка Сантаны становится настоящим полётом. Расширенные возможности прослушивания распространяются не только на захватывающие заливки и соло Карлоса Сантаны, но и на богатые ритмические, мелодические и вокальные элементы, благодаря которым Amigos сегодня звучит так же свежо, как и несколько десятилетий назад. Этот диск ярко освещает окружающих музыкантов, которые одновременно питают и вдохновляют своего лидера. Солидность и глубина басовых линий, вес органа, диапазон и устойчивость вокала, хватка и вес низких частот и, возможно, самое волнующее, текстуры акустических гитар, многочисленных ударных инструментов и современных на тот момент синтезаторов - все это передается с огромным присутствием и энергией.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Santana - Amigos (Analogue) (0196588951114) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0196588951114]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
Amigos
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Dance Sister Dance (Baila Mi Hermana), Take Me With You, Let Me, Gitano, Tell Me You Are Tired, Europa (Earth's Cry Heaven's Smile), Let It Shine
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом "Amigos" любим как давними, так и новыми поклонниками Сантаны на протяжении десятилетий. Несколько поколений фанатов привлекает в нем заразительная смесь элементов R&B, латины, рока и фанка. А также его огромная доступность. После серии альбомов, которые в значительной степени опирались на джаз-фьюжн, группа возвращается к более динамичным и язвительным подходам своих ранних работ, не теряя при этом чувства приключения, мастерства и виртуозности, которые сделали их джаггернаутом, принятым как мейнстримом, так и экспериментальными сообществами. Карлос Сантана и Ко. возвращаются с динамичной смесью R&B, латины, фанка и рока: "Amigos" нацелен на бедра, распространяет радость и включает "Europa (Earth's Cry Heaven's Smile)". Отреставрированный в собственной студии Mobile Fidelity в Калифорнии, отпечатанный на Fidelity Record Pressing и строго ограниченный 3 000 пронумерованных копий, 180-граммовый 33RPM LP Mobile Fidelity "Amigos" впервые представляет альбом 1976 года в аудиофильском звучании на внутреннем рынке. Это коллекционное издание, входящее в серию Santana, отличается спокойной поверхностью и черным фоном, которые помогают раскрыть мелкие детали, нюансы тонов и гармоничное взаимодействие, благодаря которым музыка Сантаны становится настоящим полётом. Расширенные возможности прослушивания распространяются не только на захватывающие заливки и соло Карлоса Сантаны, но и на богатые ритмические, мелодические и вокальные элементы, благодаря которым Amigos сегодня звучит так же свежо, как и несколько десятилетий назад. Этот диск ярко освещает окружающих музыкантов, которые одновременно питают и вдохновляют своего лидера. Солидность и глубина басовых линий, вес органа, диапазон и устойчивость вокала, хватка и вес низких частот и, возможно, самое волнующее, текстуры акустических гитар, многочисленных ударных инструментов и современных на тот момент синтезаторов - все это передается с огромным присутствием и энергией.


Теги товара: Limited Edition
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