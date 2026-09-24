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Love - Love (8718469532025) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Love - Love (8718469532025) виниловая пластинка

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Love - Love (8718469532025) виниловая пластинка - фото 2
Love - Love (8718469532025) виниловая пластинка - фото 3
Love - Love (8718469532025) виниловая пластинка - фото 4
Love - Love (8718469532025) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Love
Альбом (сингл)
LOVE
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Love - Love (8718469532025) виниловая пластинка - фото 1
  • Love - Love (8718469532025) виниловая пластинка - фото 2
  • Love - Love (8718469532025) виниловая пластинка - фото 3
  • Love - Love (8718469532025) виниловая пластинка - фото 4
  • Love - Love (8718469532025) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711679
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Love - Love (8718469532025) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469532025]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Love
Альбом (сингл)
LOVE
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
My Little Red Book, Can't Explain, A Message To Pretty, My Flash On You, Softly To Me, No Matter What You Do, Emotions, Following, Gazing, Hey Joe, Signed D.C., Colored Balls Falling, Mushroom Clouds, And More
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Love - Love (8718469532025) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: My Little Red Book, Can't Explain, A Message To Pretty, My Flash On You, Softly To Me, No Matter What You Do, Emotions, Following, Gazing, Hey Joe, Signed D.C., Colored Balls Falling, Mushroom Clouds, And More

Отзывы о товаре Love - Love (8718469532025) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469532025]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Love
Альбом (сингл)
LOVE
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
My Little Red Book, Can't Explain, A Message To Pretty, My Flash On You, Softly To Me, No Matter What You Do, Emotions, Following, Gazing, Hey Joe, Signed D.C., Colored Balls Falling, Mushroom Clouds, And More
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: My Little Red Book, Can't Explain, A Message To Pretty, My Flash On You, Softly To Me, No Matter What You Do, Emotions, Following, Gazing, Hey Joe, Signed D.C., Colored Balls Falling, Mushroom Clouds, And More
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Love - Love (8718469532025) виниловая пластинка - стоимость товара 3390 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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