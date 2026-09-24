Living Colour - Stain (8719262036048) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Living Colour - Stain (8719262036048) виниловая пластинка
180-граммовый чёрный винил. «Stain» — третий альбом группы Living Colour, выпущенный в 1993 году после предыдущих альбомов Vivid и Time's Up. Это первый альбом, в записи которого принял участие басист Дуг Уимбиш (в послужном списке которого — работа с Джеффом Беком, Мадонной, Миком Джаггером и другими). ??«Stain» отличается гораздо более тяжёлым и агрессивным звучанием Living Colour, содержащим элементы трэш-метала и индастриала. Он достиг 26-го места в чарте Billboard 200. Группа распалась в январе 1995 года после тура с Bad Brains. Продюсером альбома Living Colour «Stain» выступил Рон «Bad Brains» Сен-Жермен, что ещё больше раскрыло тёмную сторону группы, поскольку теперь в звучание были добавлены сэмплы. Треки были более сфокусированными и лаконичными по сравнению с всеобъемлющими композициями на «Time's Up» 1990 года, но при этом такими же мощными и заставляющими задуматься.
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