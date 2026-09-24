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Living Colour - Stain (8719262036048) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Living Colour - Stain (8719262036048) виниловая пластинка

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Living Colour - Stain (8719262036048) виниловая пластинка - фото 1
Living Colour - Stain (8719262036048) виниловая пластинка - фото 2
Living Colour - Stain (8719262036048) виниловая пластинка - фото 3
Living Colour - Stain (8719262036048) виниловая пластинка - фото 4
Living Colour - Stain (8719262036048) виниловая пластинка - фото 5
Living Colour - Stain (8719262036048) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
LIVING COLOUR
Альбом (сингл)
Stain
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Living Colour - Stain (8719262036048) виниловая пластинка - фото 1
  • Living Colour - Stain (8719262036048) виниловая пластинка - фото 2
  • Living Colour - Stain (8719262036048) виниловая пластинка - фото 3
  • Living Colour - Stain (8719262036048) виниловая пластинка - фото 4
  • Living Colour - Stain (8719262036048) виниловая пластинка - фото 5
  • Living Colour - Stain (8719262036048) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711670
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Living Colour - Stain (8719262036048) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262036048]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
LIVING COLOUR
Альбом (сингл)
Stain
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Go Away, Ignorance Is Bliss, Leave It Alone, Bi, Mind Your Own Business, Ausl?nder, Never Satisfied, Nothingness, Postman, WTFF, This Little Pig, Hemp, Wall
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Living Colour - Stain (8719262036048) виниловая пластинка

180-граммовый чёрный винил. «Stain» — третий альбом группы Living Colour, выпущенный в 1993 году после предыдущих альбомов Vivid и Time's Up. Это первый альбом, в записи которого принял участие басист Дуг Уимбиш (в послужном списке которого — работа с Джеффом Беком, Мадонной, Миком Джаггером и другими). ??«Stain» отличается гораздо более тяжёлым и агрессивным звучанием Living Colour, содержащим элементы трэш-метала и индастриала. Он достиг 26-го места в чарте Billboard 200. Группа распалась в январе 1995 года после тура с Bad Brains. Продюсером альбома Living Colour «Stain» выступил Рон «Bad Brains» Сен-Жермен, что ещё больше раскрыло тёмную сторону группы, поскольку теперь в звучание были добавлены сэмплы. Треки были более сфокусированными и лаконичными по сравнению с всеобъемлющими композициями на «Time's Up» 1990 года, но при этом такими же мощными и заставляющими задуматься.

Отзывы о товаре Living Colour - Stain (8719262036048) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262036048]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
LIVING COLOUR
Альбом (сингл)
Stain
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Go Away, Ignorance Is Bliss, Leave It Alone, Bi, Mind Your Own Business, Ausl?nder, Never Satisfied, Nothingness, Postman, WTFF, This Little Pig, Hemp, Wall
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
180-граммовый чёрный винил. «Stain» — третий альбом группы Living Colour, выпущенный в 1993 году после предыдущих альбомов Vivid и Time's Up. Это первый альбом, в записи которого принял участие басист Дуг Уимбиш (в послужном списке которого — работа с Джеффом Беком, Мадонной, Миком Джаггером и другими). ??«Stain» отличается гораздо более тяжёлым и агрессивным звучанием Living Colour, содержащим элементы трэш-метала и индастриала. Он достиг 26-го места в чарте Billboard 200. Группа распалась в январе 1995 года после тура с Bad Brains. Продюсером альбома Living Colour «Stain» выступил Рон «Bad Brains» Сен-Жермен, что ещё больше раскрыло тёмную сторону группы, поскольку теперь в звучание были добавлены сэмплы. Треки были более сфокусированными и лаконичными по сравнению с всеобъемлющими композициями на «Time's Up» 1990 года, но при этом такими же мощными и заставляющими задуматься.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Living Colour - Stain (8719262036048) виниловая пластинка - стоимость товара 3390 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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