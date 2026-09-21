Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!

Американская кроссовер-трэш-метал группа Suicidal Tendency была основана в 1980 году вокалистом Майком Мьюиром. Продолжая успех своего одноименного дебютного альбома, они выпустили Join The Army в 1987 году. Альбом, возможно, является одним из их самых популярных альбомов и включает в себя популярные треки «War Inside My Head», «Possessed To Skate» и «Possessed To Skate». "Поступать на военную службу"

Американская кроссовер-трэш-метал группа Suicidal Tendency была основана в 1980 году вокалистом Майком Мьюиром. Продолжая успех своего одноименного дебютного альбома, они выпустили Join The Army в 1987 году. Альбом, возможно, является одним из их самых популярных альбомов и включает в себя популярные треки «War Inside My Head», «Possessed To Skate» и «Possessed To Skate». "Поступать на военную службу"

Suicidal Tendencies - Join The Army (0600753948149) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.